El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Govern, Adif y Renfe se reúnen para evaluar la situación de Rodalies, que sigue sin servicio

Ep
25/01/2026 10:44
Estación de Rodalies cerrada en Cataluña
Estación de Rodalies cerrada en Cataluña
EFE
El Govern, Adif y Renfe se reúnen de nuevo este domingo por la mañana en la Conselleria de Territorio para decidir si se reanuda el servicio de Rodalies y regionales, suspendido desde las 13.00 horas del sábado.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Govern informa de que se ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat (Barcelona).

Bomberos de la Generalitat trabajan en la zona cero del accidente de Rodalies de Gelida

Puente asegura que el muro del accidente de Gelida fue “revisado”

También se mantienen abiertas las barreras de las C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.

El Govern pidió a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Cataluña el sábado ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías, según informaron el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa.

El Govern también solicitó a las operadoras la gratuidad del servicio "hasta que se recupere la plena normalidad".

