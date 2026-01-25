Fitur registra más de 255.000 visitantes y genera un impacto de 505 millones para Madrid

La feria de turismo se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero EFE

La 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que ha pesado la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cierra este domingo con un balance "positivo", ya que ha revalidado su capacidad de convocatoria, con algo más de 255.000 visitantes en sus cinco jornadas, y ha generado un impacto económico para Madrid de 505 millones de euros.

Durante los días profesionales, se han consolidado las cifras de la última edición de 155.000 visitantes, con un repunte del 12 % de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11 % de los expositores internacionales, han informado este domingo los organizadores del evento en un comunicado.

En el fin de semana, cuando Fitur abre sus puertas al público en general, han pasado por el recinto ferial de Ifema Madrid, organizadora del evento, 100.000 personas.

Fitur 2026 ha alcanzado las cifras históricas de 2025 en términos de asistentes y ha crecido en las de visitantes internacionales, ha señalado hoy en declaraciones a los medios el vicepresidente ejecutivo de Ifema, Daniel Martínez.

Impacto económico de 505 millones, un 3,7 % más

"Estamos muy contentos. A pesar de haber transcurrido Fitur en el contexto del trágico accidente ferroviario de Adamuz (en el que fallecieron 45 personas), ha sido un éxito", ha afirmado el directivo, que ha destacado también el impacto económico en Madrid de esta nueva edición, de 505 millones de euros, un 3,7 % más frente a los 487 millones de 2025.

Además de dicho impacto económico, Fitur ha apoyado el mantenimiento de 3.753 puestos de trabajo, confirmando su papel como "uno de los eventos internacionales más importantes de todo el año" en la región, y ha contribuido a la dinamización de la economía y el turismo nacional, de acuerdo con Ifema.

Este año han participado en la feria más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 han acudido con representación oficial; y ha habido 967 expositores titulares.

Fitur abre así el presente ejercicio "confirmando el excelente momento que atraviesa el sector turístico", que se refleja en los datos de 2025, año en el que, según ONU Turismo, se superaron a nivel mundial los 1.500 millones de llegadas internacionales, mientras que España alcanzó la cifra de 97 millones de turistas extranjeros, de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria y Turismo.

La 46 edición abrió sus puertas el pasado miércoles 21 de enero con un minuto de silencio, "visibilizando la solidaridad del sector turístico con las víctimas de los accidentes ferroviarios", mientras que los Reyes de España durante la inauguración oficial de la feria, al día siguiente, firmaron en el libro de condolencias ubicado en el stand de Andalucía.

La relevancia institucional de Fitur 2026 se ha constatado también en las más de 70 visitas institucionales de presidentes autonómicos, ministros y viceministros de turismo de todo el mundo y autoridades turísticas, que subrayaron el papel estratégico de la feria como foro global de diálogo, cooperación y proyección internacional del sector.

La destacada afluencia se ha traducido en una intensa actividad en los 9 pabellones, donde destinos, empresas e instituciones de todo el mundo han presentado sus novedades, estrategias y proyectos.

En este marco, y durante las jornadas profesionales, el Pabellón del Conocimiento (12) se ha presentado como uno de los grandes ejes de la feria con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes.

Junto a ello, las distintas secciones de Fitur como Cruises, Experience, Lingua, LGTB+, Screen, Sports, Talent, TechY, Woman o Know How & Export, han contribuido a enriquecer y diversificar la propuesta ferial.

Un despliegue "histórico" de México

Según Martínez, México, como país socio, ha hecho "un despliegue histórico", ha sido "un éxito". "No ha habido un despliegue de país invitado tan potente institucionalmente y empresarialmente como el que México ha desarrollado este año", ha recalcado.

"Estamos contentos de que México haya cosechado los mejores frutos de Fitur, la primera feria internacional de turismo del mundo", ha agregado. "No nos queda más que iniciar a partir de mañana Fitur 2027, con Puerto Rico como país invitado", ha concluido.