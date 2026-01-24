Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Levantadas las restricciones de la A-6 y la A-52 por nieve en Zamora para más de mil camiones

Efe
24/01/2026 12:53
Camiones parados por la nieve a la entrada de Galicia
Camiones parados por la nieve a la entrada de Galicia
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La DGT ha levantado las restricciones de paso de camiones por las autovías A-52 y A-6 en la provincia de Zamora, con lo que los más de mil camiones que han pasado la noche embolsados han comenzado a reanudar la marcha pasadas las nueve y media de la mañana de este sábado, según la Subdelegación del Gobierno.

El nivel verde, que implica la reanudación de la circulación en condiciones normales, ha regresado tras más de 24 horas cortadas ambas autovías para el paso de camiones, por lo que un total de 1.151 vehículos articulados han comenzado a retomar de forma progresiva la marcha hacia sus destinos desde la provincia de Zamora.

Nieve en A Gudiña al paso del temporal Ingrid

Las incidencias por 'Ingrid' en Galicia suben a 550, con múltiples salidas de vía por granizo y nieve

Más información

El caso del tramo de la autovía A-52 'Rías Bajas' de la provincia de Zamora entre Puebla de Sanabria y el límite con la provincia de Ourense, fue el más problemático por la nevada derivada de la borrasca Ingrid e hizo que esta pasada noche hayan estado embolsados cerca de medio millar de camiones.

Unos trescientos han comenzado a reanudar la marcha desde el área de servicio de Quiruelas de Vidriales, en el kilómetro 15 de la A-52, otros 65 desde la de Mombuey, en el kilómetro 54 de la carretera Nacional 525, que transcurre paralela a la A-52, y 115 desde el área de Puebla de Sanabria, en el kilómetro 79 de la N-525.

En la A-6 o Autovía del Noroeste, la reapertura de la circulación para camiones desde Benavente al límite con la provincia de León hace que reanuden la marcha de forma progresiva unos 624 camiones embolsados, 40 en el área de servicio de La Torre del Valle, en el kilómetro 272 de la A-6 y siete en el área de Villalpando, en el kilómetro 236 de esta autovía. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Uno de los pabellones de Fitur 2026

La ministra Rego pide a Fitur que se vete la participación de Israel
EFE
Los pasillos de Fitur, llenos de visitantes

Fitur abre al público con experiencias variopintas tras el luto por la tragedia de Adamuz
EFE
La alcaldesa de Betanzos, junto a los nuevos embajadores: Sanchón y Xabier Fortes

Betanzos ya tiene a sus nuevos embajadores de la tortilla
Redacción
El ideal gallego

El crimen de Marta del Castillo cumple 17 años en medio del traslado de Carcaño y la citación del perito de su móvil
EP