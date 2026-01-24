Levantadas las restricciones de la A-6 y la A-52 por nieve en Zamora para más de mil camiones

Camiones parados por la nieve a la entrada de Galicia EFE

La DGT ha levantado las restricciones de paso de camiones por las autovías A-52 y A-6 en la provincia de Zamora, con lo que los más de mil camiones que han pasado la noche embolsados han comenzado a reanudar la marcha pasadas las nueve y media de la mañana de este sábado, según la Subdelegación del Gobierno.

El nivel verde, que implica la reanudación de la circulación en condiciones normales, ha regresado tras más de 24 horas cortadas ambas autovías para el paso de camiones, por lo que un total de 1.151 vehículos articulados han comenzado a retomar de forma progresiva la marcha hacia sus destinos desde la provincia de Zamora.

El caso del tramo de la autovía A-52 'Rías Bajas' de la provincia de Zamora entre Puebla de Sanabria y el límite con la provincia de Ourense, fue el más problemático por la nevada derivada de la borrasca Ingrid e hizo que esta pasada noche hayan estado embolsados cerca de medio millar de camiones.

Unos trescientos han comenzado a reanudar la marcha desde el área de servicio de Quiruelas de Vidriales, en el kilómetro 15 de la A-52, otros 65 desde la de Mombuey, en el kilómetro 54 de la carretera Nacional 525, que transcurre paralela a la A-52, y 115 desde el área de Puebla de Sanabria, en el kilómetro 79 de la N-525.

En la A-6 o Autovía del Noroeste, la reapertura de la circulación para camiones desde Benavente al límite con la provincia de León hace que reanuden la marcha de forma progresiva unos 624 camiones embolsados, 40 en el área de servicio de La Torre del Valle, en el kilómetro 272 de la A-6 y siete en el área de Villalpando, en el kilómetro 236 de esta autovía.