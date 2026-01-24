Fitur abre al público con experiencias variopintas tras el luto por la tragedia de Adamuz

Los pasillos de Fitur, llenos de visitantes EFE

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) abre este sábado sus puertas al público, después de las jornadas profesionales en las que ha pesado la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y en las que ahora el visitante se verá rodeado de una colorida oferta de turismo y actividades que van desde las gastronómicas a las culturales o hasta las espirituales.

Tatuajes, clases de cocina y mucha cultura son algunas de las experiencias variopintas que el visitante podrá vivir sin salir del asfalto de Ifema, donde Fitur vuelve a convertirse en un oasis de ritmo y color.

Este sábado, los estands recuperarán el sonido que, en buena parte, silenciaron durante las jornadas profesionales en señal de respeto al luto oficial decretado por el Gobierno tras el descarrilamiento en la localidad cordobesa de Adamuz, y en solidaridad con el accidente en Rodalies de Barcelona.

El país socio de Fitur 2026, México (pabellón 3), refuerza su espacio expositivo con una estructura dividida por estados y una oferta que integra a todos los perfiles de turismo: desde el cultural al de lujo, pasando por el gastronómico.

También el deporte adquiere un papel relevante a falta de cinco meses para el Mundial de fútbol, una cita multitudinaria que México acogerá junto con EE. UU. y Canadá. En esta línea, Jalisco llama a visitar la "sede más mexicana" de la competición, con su propio 'merchandising'.

Cerca, Perú promete una "agenda dinámica" para este fin de semana, según explican a EFE desde el stand, con inmersión 3D, danzas típicas, 'showcookings' y clases de cocina para aprender a preparar "platillos" como el ceviche.

Sin salir del pasillo, Guatemala dedica su espacio a los 'nahuales', figuras de la cosmovisión maya interpretadas como doble energético ligado al destino de una persona. El visitante, además de probar café y dulces, podrá conocer cuál es su 'nahual' -y llevárselo a casa- con solo introducir su fecha de nacimiento.

Tampoco faltarán las catas en Europa (pabellón 4) de la mano de la región italiana de la Emilia Romaña y sus productos estrella, el vinagre balsámico de Módena y el queso parmesano (sábado a las 12:30 y a las 17:00 horas, y domingo a las 12:00 horas).

Además, la cultura vuelve a tener un espacio reservado. Así, Serbia promociona la Expo 2027, que se celebrará en Belgrado, a través de notables personajes como el inventor Nikola Tesla o el matemático Mihailo Petrović Alas.

El visitante podrá escoger entre distintas postales que evocan el tema escogido para la exposición -juego, juventud, deporte y música- y enviarle un deseo a su 'yo' del futuro, que la recibirá por correo postal en 2027 directa desde Serbia.

En África, Egipto presume de tesoros con motivo de la reapertura del Gran Museo Egipcio y, en un anexo al pabellón 4, recrea el hieratismo de sus grandes obras, con una réplica de la Piedra Rosetta (actualmente en el British Museum de Londres) como invitada.

Por su parte, España presenta una oferta variopinta. La llegada de la Fórmula 1 (F1) ha transformado IFEMA Madrid desde los exteriores, en obras para adecuarlos al circuito, a la propuesta de la comunidad para esta feria, en la que ha optado por un diseño futurista (pabellón 9).

Visto desde arriba, recrea la silueta de 'Madring', que acogerá el Gran Premio de España en septiembre. Pero Madrid también sorprende regalando a los visitantes tatuajes permanentes con motivos como la Osa Mayor, el madroño, la gilda o su característico 'mola mazo'.

Enfrente, Turespaña procura una experiencia inmersiva bajo el concepto de 'slow travel', que aspira a un turismo más sostenible. A la salida, el público recibirá gafas especiales para no perderse el próximo eclipse total.

Desde el pabellón 5, Andalucía tira de legado andalusí y ataurique en uno de los espacios más estéticos de la feria, ataviado de luto por la tragedia de Adamuz. De hecho, en la zona central, la región ha emplazado un libro de condolencias.

Y es que este Fitur 2026 se ha convertido en la edición del contraste, de la dicotomía. De tratar de aparentar, como tantas veces en nuestras vidas, que nada ha cambiado y que todo está bien, si bien, por dentro, queda la herida.