Asesinada una mujer en Alhaurín el Grande y su expajera se entrega en la prisión

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande tras la cual su expareja, un varón, ha sido detenido en el que podría tratarse de un caso de violencia de género.

En este sentido ha informado desde el cuerpo armado a través de un mensaje difundido a los medios de comunicación, en el que señalan que están investigando este suceso en el que hay una mujer muerta en la referida localidad del Valle del Guadalhorce, y tras la cual la expareja "ha sido detenido como presunto autor del hecho".

Fuentes cercanas a la investigación han detallado que el hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido este sábado en torno a las 11.40 horas tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima es una mujer de nacionalidad británica, que se encontraba en el sistema VioGén, y que presentaba heridas en el cuello.

Por su parte, desde el sistema 112 de la Consejería de Emergencias de la Junta han señalado que en torno a las 11.40 horas han recibido varias llamadas que alertaban de gritos de una mujer en la calle Tomillo de la zona de La Paca en la localidad de Alhaurín el Grande.

En una de las llamadas registradas por el 112, un alertante informa incluso de que había accedido a la vivienda desde donde proferían gritos, y que ha encontrado allí a una mujer ensangrentada en el suelo, donde también había un cuchillo.

El sistema de Emergencias ha movilizado en ese momento a Policía Local y a Guardia Civil, así como a sanitarios del 061, que han confirmado la muerte en el lugar referido de una mujer de 33 años.