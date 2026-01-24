Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Asesinada una mujer en Alhaurín el Grande y su expajera se entrega en la prisión

La víctima se encontraba en el sistema VioGén

Ep
24/01/2026 15:51
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande tras la cual su expareja, un varón, ha sido detenido en el que podría tratarse de un caso de violencia de género.

En este sentido ha informado desde el cuerpo armado a través de un mensaje difundido a los medios de comunicación, en el que señalan que están investigando este suceso en el que hay una mujer muerta en la referida localidad del Valle del Guadalhorce, y tras la cual la expareja "ha sido detenido como presunto autor del hecho".

Fuentes cercanas a la investigación han detallado que el hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido este sábado en torno a las 11.40 horas tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima es una mujer de nacionalidad británica, que se encontraba en el sistema VioGén, y que presentaba heridas en el cuello.

Por su parte, desde el sistema 112 de la Consejería de Emergencias de la Junta han señalado que en torno a las 11.40 horas han recibido varias llamadas que alertaban de gritos de una mujer en la calle Tomillo de la zona de La Paca en la localidad de Alhaurín el Grande.

En una de las llamadas registradas por el 112, un alertante informa incluso de que había accedido a la vivienda desde donde proferían gritos, y que ha encontrado allí a una mujer ensangrentada en el suelo, donde también había un cuchillo.

El sistema de Emergencias ha movilizado en ese momento a Policía Local y a Guardia Civil, así como a sanitarios del 061, que han confirmado la muerte en el lugar referido de una mujer de 33 años.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Presentación de la Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas

Galicia presenta en Fitur la nueva Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas, liderada por Curtis
Redacción
Accidente Adamuz

Renfe asegura que tuvo conocimiento del accidente de Adamuz nada más producirse y lo comunicó a Emergencias
EP
A la derecha, representación del lugar en el que estaba el túnel 20 en el que se produjo el accidente en la estación de Torre del Bierzo

Destino A Coruña: el tren que se estrelló en el Bierzo en 1944 y que dejó cientos de muertos
Noela Rey Méndez
Agentes de los GOES se preparan para entrar en el piso de Villa de Cee en el que se atrincheró un hombre

La Policía detiene a un hombre armado que se atrincheró en un piso del Agra do Orzán y disparó al edificio de enfrente
Abel Peña