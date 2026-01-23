Puente dice que la prontitud de la tesis preliminar del siniestro de tren de Adamuzda “cierta tranquilidad”

El secretario de Estado Santano, el Ministro Puente y el presidente del Adif, Pedro Marco de la Peña, en la conferencia de este viernes Kiko Huesca (Efe)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que contar ya con la hipótesis provisional de que el accidente ferroviario del pasado domingo pudo producirse por una rotura de la vía “previa o simultánea” al paso del Iryo, siniestrado en la localidad cordobesa de Adamuz, ofrece “cierta tranquilidad” por su prontitud aunque insiste en que no es definitiva y habrá de confirmarse con pruebas.

En una conferencia de prensa, Puente aseguró este viernes que las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) “arrojan luz sobre la tesis que los técnicos consideran más plausibles”, pese a no ser definitivas.

En una comparecencia junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el presidente del Adif, Pedro Marco de la Peña, el ministro resaltó que todas la inspecciones sobre el estado de la vía se han hecho de acuerdo a la normativa y se han realizado “todas las comprobaciones que forman parte de las propias recomendaciones de la CIAF”.

Transportes dice que la investigación “persigue la verdad” y que el departamento cooperará

Puente incidió en el “refuerzo de la transparencia y la independencia” que ofrece la prontitud del informe de la CIAF, y subrayó que en otros accidentes “nunca” se había contado con una tesis provisional tan rápida.

Así, el ministro aseguró que la investigación “persigue la verdad”, defiende la independencia de la CIAF y resalta que el Ministerio será “cooperante”.

Asimismo, destacó que la CIAF establece “una hipótesis provisional” y recalcó que “lo mínimo que debe hacer el Ministerio es explicar cómo se hizo la obra de colocación de ese carril, qué tareas se han hecho e informar sobre los mecanismos de control posteriores”.

En un informe presentado ayer, la CIAF considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el carril estuviese fracturado y entiende que esta fractura se produjo antes del paso del tren.

“Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”, subraya la nota de la comisión encargada de investigar las causas que causaron este accidente ferroviario, que ha costado la vida a 45 personas. Esta hipótesis, no obstante, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

“Auscultación especial”

Por su parte, el gestor de la infraestructura ferroviaria, el Adif, no descarta un defecto de fábrica del carril y, por ello, localizará todos los lotes del mismo tramo de vía en el que descarriló el Iryo, siniestrado el pasado domingo, y realizará una “auscultación especial” de toda esa remesa de acero.

Así lo aseguró De la Peña, que ha explicado que recibió la “indicación” del ministro de Transportes de que se revisen esos lotes, porque, dijo, tienen “la trazabilidad de los datos”.

La remesa de acero y la soldadura del carril están certificadas “con toda la numeración” y tienen toda la trazabilidad

Puente aseguró que el posible defecto de fábrica del carril es “una de las razones que pueden estar en la hipótesis”, pero necesitan un análisis de laboratorio, por lo que, mientras tanto, localizarán los carriles porque tienen toda la “trazabilidad de esa partida”.

De la Peña indicó que el suministrador del carril es Arcelormittal, “que es ‘top’ y que suministra el 99% del carril utilizado por el Adif, con estándares totales”.

No obstante, señaló que Puente le ha pidió “tener una auscultación especial” de todos esos elementos.

“Empresa contrastada”

El ministro afirmó que el carril es de una empresa siderúrgica “que suministra carril desde tiempo inmemorial, que está absolutamente contrastada y que tiene sus controles de calidad”.

Por ello, dijo que tienen certificada, “con toda la numeración”, esa remesa de acero, al igual que la soldadura, de la que tienen toda la trazabilidad, el trabajador que la soldó y también la colada que se empleó: “Además, fue revisada por ultrasonidos y visualmente, y recibió el visto bueno”.

Asimismo, Puente también expuso que estudiarán si el carril sufre más en “vehículos más pesados”, como es el caso del Iryo, que podrían “hacer bajar más el carril y producir una mayor muesca en los ‘bogies’ (el eje al que se fijan las ruedas de un tren, que soporta un vagón) de cada uno de los trenes que pasaban por ahí”.

Las soldaduras de los carriles, otro de los puntos de debate tras el accidente, fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas (UTE), con cuatro empresas de “primer nivel” y “la flor y nata” del sector que tienen división ferroviaria, ha dicho el presidente del Adif.

En ese tramo se hicieron controles a 114 soldaduras, con un informe por cada una de ellas, con inspección visual y utilización de líquidos penetrantes, prueba geométrica y evaluación por ultrasonidos.

Después, como refuerzo, se volvieron a revisar otras 36 soldaduras –el 30% del total por una empresa distinta, Ayesa –”otra ingeniería de primer nivel española”, indicó el ministro Puente–, y ahí se constata que cumplen todos los parámetros que exige la normativa.