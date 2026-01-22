Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

'Sirat', de Óliver Laxe, nominada a mejor película internacional y mejor sonido en los Oscar 2026

Efe
22/01/2026 15:00
Fotograma de la película Sirat
Fotograma de la película Sirat
EFE
'Sirat', el filme dirigido por Oliver Laxe, está entre los cinco títulos nominados a la mejor película internacional y mejor sonido en la en la 98.ª edición de los Oscar. La gala de entrega de los galardones que anualmente concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood tendrá lugar el 15 de marzo en su sede habitual, el Kodak Theatre de Los Ángeles.

Los interpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de anunciar desde el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, California la lista de nominados a las 24 categorías de los Oscar de cara a la ceremonia de entrega de marzo que volverá a estar conducida por Conan O'Brien.

'Sirat', que pasó el primer corte o 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías (mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía) se ha anotado tan solo la nominaciones en mejor película internacional y mejor sonido. Esta categoría con 'F1', 'Frankeinsten', 'Una batlla tras otra' y 'Los pecadores'.

Las otras cintas nominadas a mejor película internacional son la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la surcoreana la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura,

También pasó la preselección inicial 'El fantasma de la Quinta' cortometraje de animación centrado en la época más atormentada de Goya dirigido por James A. Castillo y en el que Maribel Verdú pone voz a la narradora de la historia, pero finalmente no consiguió estar entre los cinco cortos nominados.

La cinta de Laxe, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor película en habla no inglesa y mejor banda sonora. Pero el filme español no logró hacerse con ninguno de los premios que fueron para Ludwig Göransson por la música de 'Los pecadores' y para la brasileña 'El agente secreto', que también le dejó sin el premio a mejor película de habla no inglesa en los Critics Choice.

Además, 'Sirat' parte como una de las grandes favoritas de cara a los premios Goya, que se entrengarán en Barcelona el próximo 28 de febrero, con 11 nominaciones, entre ellas las de mejor película y mejor dirección. El filme, una película original de Movistar Plus+, cuenta también en su palmarés con cinco premios del cine europeo, todos en categorías técnicas (mejor fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de sonido y dirección de casting) y siete nominaciones a los Premios Feroz.

