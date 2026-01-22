Mi cuenta

Sociedad

Rescatan a Boro, el perro extraviado tras el choque ferroviario en Adamuz

Efe
22/01/2026 11:59
Rescate Boro en Adamuz
 'Boro', el perro de una de las heridas en el accidente de trenes de Adamuz 
EFE
Un grupo de bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Plan Infoca, han conseguido capturar en la mañana de este jueves a Boro, el perro extraviado tras el accidente el pasado domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas.

En un mensaje difundido a través de la red social 'X', antes Twitter, el Plan Infoca ha mostrado las imágenes de los bomberos junto al animal, todo ello después de que efectivos de la Guardia Civil localizaran este pasado miércoles a Boro en la zona del accidente, pero que al intentar cogerlo se escapó.

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

Desde la mañana del miércoles, miembros de Pacma escoltados por la Guardia Civil buscaban n al animal tras obtener la autorización para acceder a la zona del siniestro por parte del Ministerio del Interior. Les acompañaba la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición de Boro.

