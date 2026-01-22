Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Puente asegura que el muro del accidente de Gelida fue “revisado”

El ministro niega que no se retome el servicio por “seguridad” y lo atribuye a los maquinistas

Agencias
22/01/2026 21:41
Bomberos de la Generalitat trabajan en la zona cero del accidente de Rodalies de Gelida
Bomberos de la Generalitat trabajan en la zona cero del accidente de Rodalies de Gelida
Quique García (Efe)
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, afirmó este jueves que el muro que provocó con su caída el accidente mortal del tren de Rodalies en Gelida, Barcelona, “había sido revisado”.

 Ese muro cuenta con las inspecciones correspondientes al día, junto con “la infraestructura de la que físicamente forma parte, la AP-7”, explicó Puente en una entrevista en ‘Catalunya Radio’.

 El derrumbe se produjo tras varios días de acumulación de agua de lluvia en esa zona, describió el ministro, lo que hizo crecer “enormemente” el “peso del talud”.

 “Parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino que parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro”, aseguró.

 La investigación sobre el suceso, en el que murió el maquinista de un tren de cercanías y cinco personas resultaron heridas de gravedad, será “exhaustiva”, según Puente, que atribuyó a las “condiciones meteorológicas extremas” lo ocurrido.

Falta de inversión

El titular de Transportes subrayó que la “desinversión” en Rodalies durante años es un elemento que “nadie puede discutir”.

 Las inversiones en el sistema ferroviario “tocaron suelo” entre los años 2016 y 2017, y no ha sido hasta ahora cuando han recuperado niveles cercanos a los de 2011, año en el que el gasto alcanzó su máximo, ha precisado. 

La red de cercanías catalana es “la más antigua de toda España”, y es “extensa y compleja”, por lo que esa desinversión “le ha afectado más que al resto”, recordó.

 Puente negó que el hecho de que Rodalies no retomase su servicio habitual con normalidad ayer se debiese a un criterio de “seguridad” e insistió en que la falta de servicio responde al estado anímico de los trabajadores tras los dos accidentes ferroviarios mortales registrados esta semana en la localidad cordobesa de Adamuz y en la barcelonesa de Gelida.

Acuerdos racionales

El ministro señaló que cuando baje el, a su juicio, soufflé emocional de los maquinistas se llegará a acuerdos racionales, pero les avisa: “Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas”, dijo en ‘Catalunya Radio’.

 Preguntado por si cree que es una huelga encubierta de los maquinistas, Puente señaló que no tiene información “lo suficientemente sólida” como para hacer una afirmación de ese tipo.

 Se mostró confiado con que la situación se reconduzca “pronto” y pidió a los maquinistas que sean, en sus palabras, conscientes también de que se necesita tiempo. 

