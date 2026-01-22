Mi cuenta

Sociedad

Mata a su padre, hiere a su madre y muere al precipitarse desde una azotea en Fuengirola

Efe
22/01/2026 12:47
Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación (Cimacc) donde el 091 recibe las llamadas
Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación (Cimacc) donde el 091 recibe las llamadas
Pedro Puig
La Policía Nacional investiga un suceso registrado este jueves en Fuengirola (Málaga), donde un hombre ha matado a su padre, herido a su madre y posteriormente ha muerto al precipitarse desde una azotea, según las primeras hipótesis.

Los investigadores apuntan a que el matrimonio ha podido ser atacado por su hijo, quien posteriormente se ha precipitado desde la azotea del inmueble y ha fallecido, según han informado a EFE fuentes policiales.

La sala del 091 ha recibido este jueves un aviso sobre las 08:50 en el que se alertaba de la muerte de dos hombres, de 65 y 36 años, en la Avenida de los Boliches de Fuengirola.

Además, una mujer de 63 años, madre y esposa de los fallecidos, ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave y presenta heridas de arma blanca.

De las pesquisas se desprende que el presunto autor atacó a sus padres con un arma blanca y posteriormente cayó desde un segundo piso a un patio interior, por lo que los agentes para rescatar el cuerpo han tenido que echar abajo la puerta de la vivienda del primero debido a que los vecinos no estaban.

Tras la autorización judicial del levantamiento de los cadáveres, ambos españoles al igual que la mujer herida, los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para la correspondiente autopsia.

Aunque será la autopsia la que de determine las causas de la muerte, el padre presenta numerosas heridas incisas y punzantes como resultado de las puñaladas sufridas.

Una vecina alertó al 091 y fueron los agentes los que descubrieron al padre fallecido y a la madre herida grave, ambos por arma blanca. Otro hijo del matrimonio habría descubierto que su hermano se había lanzado al vacío, aunque las fuentes no han podido precisar mas datos del hermano al estar la investigación en una fase muy incipiente.

El lugar ha sido acordonado por los agentes y la Policía del Grupo de Homicidio y Científica está recabando información y huellas para determinar las circunstancias que rodean el suceso.

