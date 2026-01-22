Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Los reyes inauguran un Fitur de luto por la tragedia ferroviaria

Efe
22/01/2026 14:06
Los Reyes inauguran Fitur 2026
Los reyes de España inauguran la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)
EFE
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Los reyes han inaugurado este jueves la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con un recorrido por diferentes pabellones que han finalizado en el de Andalucía, marcado por el luto y donde han firmado en el libro de condolencias instalado por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

“Al visitar el pabellón de Andalucía de la 46ª edición de FITUR queremos dejar testimonio, en el libro de firmas, de nuestro dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria", han firmado Felipe VI y la reina Letizia en el tercer día del luto decretado por el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.

Los reyes, vestidos de luto, han sido acompañados en su recorrido por Fitur, que se abrió el miércoles, por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

A su llegada, han sido recibidos también por los presidentes de Galicia; Alfonso Rueda; de La Rioja, Gonzalo Capellán; de Murcia, Fernando López Miras; de Canarias, Fernando Clavijo; de Extremadura, María Guardiola; de Baleares, Marga Prohens, y el de Melilla, Juan José Imbroda.

Una visita que han comenzado por el proyecto de circuito semiurbano que en septiembre acogerá en Madrid el Gran Premio de España de Fórmula Uno, que ha inspirado también el estand de la Comunidad de Madrid y que evoca el trazado Madring.

Posteriormente, se han trasladado a Turespaña, donde han saludado a los consejeros de Turismo de las diferentes comunidades autónomas que se encuentran en esta feria y donde han conocido el tema principal de este estand, basado en el "trío de eclipses" que habrá en España en los próximos tres años.

En el pabellón de Europa los reyes han visitado Italia y Portugal y se han dirigido posteriormente al estand de México, país socio de esta edición.

Las ofertas turísticas de Canarias, País Vasco, Navarra y Extremadura han sido algunas de las que los reyes han podido conocer en su visita, en la que ha habido también un encuentro con varios ministros de turismo de diferentes países que han acudido a Madrid a esta importante cita, que reúne a 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial -10 más que en la pasada edición- y 967 expositores titulares.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Visita de la conselleira María Martínez Allegue a las instalaciones de Aluman

Visita de la conselleira de Vivenda para conocer Aluman, la empresa que realiza la fachada del estadio del Barcelona
Iván Aguiar
Interior del tren Avril

Seis heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena
EFE
Audiencia Provincial de A Coruña

Un acusado reconoce haber traficado con tres kilos de cocaína en A Coruña y exculpa a otro procesado: "Eran míos"
EP
Fitur Diputación de A Coruña

Pedro Blanco apoya en Fitur la campaña de la Diputación de A Coruña sobre el eclipse solar total de 2026
Redacción