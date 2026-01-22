Asciende a 45 el número de muertos confirmados en el accidente de trenes de Adamuz

Familiares de las víctimas mortales se abrazan antes de una misa funeral celebrada este jueves en Araque, Huelva A. Díaz (Efe)

El número de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, ascendió a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona encontrasen este jueves otros dos cadáveres, informaron fuentes del operativo.

Ambos cuerpos sin vida aparecieron debajo del tren Alvia, según las mismas fuentes. Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Respecto a los 43 fallecidos antes de que aparecieran estos dos últimos cadáveres, el servicio de criminalística de la Guardia Civil los identificó a todos.

Todas las víctimas menos una han sido identificadas a través de huellas dactilares, mientras que, de forma complementaria, y por el momento, se identificaron también a través de muestras de ADN a 23 de ellas.

Asimismo, una última víctima únicamente ha sido identificada a través del ADN, informó el Centro Integrado de Datos.

Ciencias Forenses de Córdoba realizó la autopsia a 43 personas. Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias fueron presentadas en las comandancias de Madrid (dos), Málaga (una), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (una), Huelva-Córdoba (diez) y Huelva (cinco).

Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambos lugares.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el momento del levantamiento, 39 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; mientras que otras seis estaban en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga.

Puente descarta la ausencia de mantenimiento de la vía como causa pero se abre a debatir el estado de toda la red

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro, cuyo juzgado número 2 es el encargado de la investigación, y reciban la licencia de enterramiento.

Todas las familias fueron ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos. Hasta el momento, se entregaron 39 cuerpos a las familias, mientras que, en los casos restantes, el Tribunal de Instancia de Montoro está finalizando los trámites.

Para la realización de las autopsias se desplazaron hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga.

Junto con los médicos forenses de Córdoba, trabajaron desde la madrugada del pasado domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se desplazaron desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.

Cuestión muy compleja

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó que se cree que el fallo que causó el accidente ferroviario de Adamuz se produjo “justo en el momento o poco antes” del desenlace fatal.

En declaraciones a ‘Cuatro’, Puente aseguró que es una cuestión muy compleja que va a requerir de una investigación muy profunda y que no tiene una explicación tan sencilla como la que se busca.

También insistió en que se detectaron mordiscos en los bogies (ejes a los que se fijan las ruedas de un tren) del lado derecho de los cinco primeros vagones del Iryo –el sexto fue el que se descarriló– y que, tras observar estas marcas, se examinaron los trenes que habían circulado previamente por esa vía.

Según explicó Puente, en dos trenes de la flota de Renfe que circularon el mismo día del accidente por esa vía se han detectado marcas en los bogies; en uno de ellos eran similares y en el otro menos intensas, aunque en éste último se localizó además una marca parecidas en un bogie de la parte izquierda.

“Esto genera una nueva prueba que a lo mejor no tiene relevancia, pero que también introduce algún elemento que los investigadores o la gente que está en esto considera extraño y un tanto desconcertante”, añadió.

El ministro pidió que se desvincule el mantenimiento de la red ferroviaria del accidente de Adamuz porque considera que “parece evidente, al menos a la luz de las cosas que sabemos en estos pocos días, que no ha sido un problema de falta de mantenimiento”.

Sin embargo, el ministro sí que afirmó que “podemos tener un debate sobre el mantenimiento de la red de ferroviaria española y debemos tenerlo seguramente”.