Sociedad

Un padre acuchilla a su hijo en plena calle tras una discusión familiar en Palma

El presunto agresor permanece detenido bajo custodia policial en un centro hospitalario

Efe
21/01/2026 11:16
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
EFE
Un joven de 22 años ha resultado herido grave tras, presuntamente, haber sido acuchillado por su padre, de 52, en plena calle en Palma tras una discusión.

Según la información facilitada por el SAMU, los hechos ocurrieron a última hora de este martes en la plaza Orson Welles, en el barrio de Son Gotleu.

Durante el altercado, el joven sufrió una herida por arma blanca en el abdomen y fue atendido por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y trasladado al Hospital Universitario Son Espases tras su estabilización.

El presunto agresor también presentó múltiples contusiones, fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario, donde permanece detenido y bajo custodia policial.

Agentes de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación y las primeras investigaciones apuntan a que la agresión se produjo después de que, en el transcurso de una discusión entre el hombre y su pareja, el joven herido y una hermana, que también sufrió cortes, trataran de mediar en favor de la madre.

