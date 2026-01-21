Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Los Mossos rescatan la caja negra del tren accidentado en Gelida

Puente dice que el deterioro de Rodalies es por su infrafinanciación, pero trata de corregirla

Efe
21/01/2026 23:00
Varios técnicos, este miércoles, en la zona del accidente del tren Rodalies
Varios técnicos, este miércoles, en la zona del accidente del tren Rodalies
Quique García (efe)
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Los investigadores de los Mossos d’Esquadra desplegados en la zona cero del accidente de tren ocurrido este pasado martes en Gelida, Barcelona, recuperaron la caja negra, que ya están analizando.

 Según informó la Policía de la Generalitat de Cataluña en redes sociales, el equipo de investigación que se encontraba en el lugar del siniestro recogió la máxima información para establecer la cronología y las causas del accidente, que se cobró la vida de un maquinista en prácticas y que causó heridas de diversa consideración a alrededor de 40 personas, cinco de ellas de gravedad.

 Entre esa información recabada en la mañana de este miércoles, los especialistas en accidentes ferroviarios de los Mossos rescataron la caja negra, que ya se encontraban analizando.

Estabilización de la zona

Poco después de las 11.00 horas, después de que los Bomberos de la Generalitat consiguiesen estabilizar la zona, los investigadores de los Mossos iniciaron una inspección ocular de la zona, con la ayuda de la unidad de drones.

 El accidente ocurrió en una jornada marcada por las fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se desprendió y cayó sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea cuatro de Rodalies con pasaje.

 La principal hipótesis que se baraja es que el siniestro se debiera al “desprendimiento de un talud”, puesto que el accidente se produjo en un punto en el que la línea férrea pasa por debajo de la autopista AP-7, de manera que “probablemente” cedió terreno, según informaron mandos de los Bomberos de la Generalitat.

 Ahora, los investigadores de los Mossos tratan de averiguar si el muro de contención cayó antes de que pasara el tren por el punto del accidente o justo cuando circulaba por ese tramo de vía. Además de las pruebas recabadas en el lugar del siniestro, los investigadores tienen previsto tomar declaración a maquinistas y a diferentes testimonios.

 La comisaría general de investigación criminal y el Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de los Mossos d’Esquadra, que es la unidad encargada de las funciones de seguridad ciudadana e investigación en infraestructuras y líneas ferroviarias, se hizo cargo de la investigación, que tutela el juzgado de Vilafranca del Penedés.

 Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el servicio de Rodalies está “indudablemente” infrafinanciado y ello provoca “vulnerabilidad” y “deterioro” en sus líneas, pero defendió que ha hecho y sigue haciendo “todo lo posible por corregirlo”. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Restos del Alvia siniestrado al chocar con el Iryo en Adamuz

Identificados 42 de los 43 cadáveres localizados tras el accidente de Adamuz
EFE
Presentación da oferta turística da comunidade galega, este mércores, na primeira xornada de Fitur

Galicia centra en Fitur a súa oferta de ocio para 2026 na eclipse e no Camiño
EP
La plantilla de Bodega Órdenes posa ayer en el local con todos los premios conquistados durante estos diez años

Así es el local de hostelería más premiado de A Coruña
Guillermo Parga
El urinario fantasma se estrelló en la tarde del miércoles contra las vallas de Manuel Azaña

Ingrid resucita a 'Váter Fly' en A Coruña
Guillermo Parga