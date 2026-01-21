Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

La Policía Nacional destina 850 efectivos para el dispositivo de seguridad de Fitur

Efe
21/01/2026 14:13
Fitur 2026, pabellón de Andalucía
Fitur 2026, pabellón de Andalucía
EFE
La Policía Nacional ha diseñado un dispositivo específico de seguridad compuesto por 850 efectivos para la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se celebra desde este miércoles hasta el domingo en el recinto de Ifema en Madrid.

El operativo cuenta con unidades como Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Subsuelo, Participación Ciudadana, Unidad de Intervención Policial, Unidad de Prevención y Reacción, Brigada Provincial de Información y Aérea (helicóptero, drones y antidrones).

También participan agentes de las comisarías del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca y San Blas-Vicálvaro, ha informado la Policía Nacional.

El incremento de turistas en las zonas de ocio y restauración se prevé igualmente en este dispositivo, con un refuerzo de la presencia policial en la zona central de la capital y en los centros logísticos de transporte de viajeros como el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las estaciones Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Chamartín-Clara Campoamor, Metro de Madrid y Cercanías Renfe.

