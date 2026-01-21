Identificados 42 de los 43 cadáveres localizados tras el accidente de Adamuz

Restos del Alvia siniestrado al chocar con el Iryo en Adamuz J.J. Guillén (Efe)

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba finalizó la autopsia del último cuerpo recibido este miércoles, con lo que ya se realizó la autopsia a 43 personas, todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz que fueron encontrados hasta el momento.

Junto a ello, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluyó los trabajos de identificación de 42 víctimas mortales, por lo que tan solo quedaría una persona por identificar. Todas las víctimas fallecidas identificadas lo fueron a través de las huellas dactilares.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el pasado domingo a las diez de la noche.

De las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor.

Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres. Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga.

Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes. Según trasladó el TSJA, todas las familias fueron ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos, excepto la de la víctima que queda por identificar.

Hasta el momento, se entregaron 20 cuerpos a las familias, hay otros 13 en el IML a disposición de las familias y pendientes de que lleguen las funerarias, y en otros siete casos, ninguna funeraria se ha puesto en contacto con el Tribunal de Instancia de Montoro para poder entregar los cuerpos. En otros dos casos, el Tribunal de Instancia está finalizando los trámites.

Óscar Puente comparecerá en el Congreso para explicar el choque producido en la localidad cordobesa

Desde el CID señalaron que solo pueden informar de los fallecidos que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones. Para la realización de las autopsias se desplazaron hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga.

Junto con los médicos forenses de Córdoba, trabajaron desde la madrugada del pasado domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias. Por parte de la Guardia Civil, se desplazaron desde su órgano central 32 miembros del Servicio de Criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente.

Balance

Un total de 31 personas, 28 adultos y tres niños, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz, según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que detalló que los heridos en la UCI bajaron a seis y que se produjeron otras tantas altas.

De acuerdo a los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), los altas suman ya 92 personas.

Este miércoles bajó a seis el número de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): tres se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba –uno de ellos es un menor que permanece estable–, uno en Cruz Roja y dos en el hospital San Juan de Dios. En planta se encuentran ingresados 25 heridos, todos menos dos en centros sanitarios de Córdoba.

Operativos técnicos y de emergencia comenzaron las labores para trocear el último vagón del Alvia siniestrado

Según los datos aportados por la administración autonómica, la cifra total de atenciones por el siniestro se mantiene en 123, concretamente 118 adultos y cinco menores.

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz sigue además su curso según lo planificado en los tres escenarios de la emergencia: la zona cero, el Instituto de Medicina Legal y el centro de información a familiares, instalado en el centro cívico Poniente Sur de la capital cordobesa.

Tareas en la zona cero

En este sentido, los operativos técnicos y de emergencia comenzaron a las 18.00 horas de este miércoles las labores para trocear el último vagón del Alvia, el número tres, después de haber concluido en los vagones uno y dos, este último en el que se halló un cuerpo sin vida que por el momento eleva la cifra de fallecidos a 43.

Durante la jornada, los trabajos se centraron en inspeccionar y trocear los restos del segundo vagón del Alvia implicado en el accidente ferroviario de Adamuz, según informó la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Pleno del Congreso

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que comparecerá, a petición propia, ante el Pleno del Congreso para explicar los detalles del accidente ferroviario de Adamuz.

De esta manera lo explicó el titular de Transportes en una rueda de prensa para dar detalles sobre el siniestro, en la que también afirmó que los presidentes de Renfe, Álvaro Fernàndez-Heredia, y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, comparecerán ante la Comisión de Transportes del la Cámara Baja para aportar más detalles del siniestro.

Puente dijo que es precipitado hablar de las causas del accidente antes de contar con las conclusiones técnicas porque además lo considera “poco respetuoso con las víctimas” y, por este motivo, solicitó evitar las especulaciones.