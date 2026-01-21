Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Fitur comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz

Efe
21/01/2026 11:11
Fitur 2026
Fitur 2026
EFE
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

Este homenaje a las víctimas se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5 del recinto ferial de Madrid, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo.

Las banderas ondean a media asta en el recinto, puesto que esta primera jornada de Fitur coincide con el segundo día de luto oficial decretado por el Gobierno tras la catástrofe ferroviaria.

Hasta el libro de condolencias instalado en el pabellón de Andalucía se han acercado el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y está prevista la firma de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otras personalidades.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Museo Estrella Galicia

El Museo de Estrella Galicia reabre tras el récord de visitas en 2025
Redacción
Trail Costa Doce en Sada

El X Trail Costa Doce, uno de los más espectaculares de Galicia, reunirá a más de medio millar de deportistas en Sada
Lucía Tenreiro
Temporal en A Coruña, olas

Estas son las peores horas del paso del temporal por A Coruña este miércoles y jueves
Noela Rey Méndez
Palma de Mallorca

Un padre acuchilla a su hijo en plena calle tras una discusión familiar en Palma
EFE