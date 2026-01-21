Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El sindicato de maquinistas de tren anuncia una huelga tras los accidentes de Adamuz y Cataluña

Ep
21/01/2026 09:56
accidente ocurrido al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4
Imagen del accidente ocurrido este martes al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4 de Cataluña
EFE
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general en todo el sector tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas "tres maquinistas".

accidente ocurrido al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4

Muere el maquinista de un tren que chocó tras derribarse un muro en Gelida

Más información

El sindicato ha explicado en un comunicado que esta protesta forma parte de un bloque medidas iniciales demandadas por los maquinistas para corregir la situación de la red ferroviaria estatal.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros, continúan este martes los trabajos en el lugar del accidente

Aumenta a 42 la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Más información

"Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red", ha subrayado.

Asimismo, el Semaf ha afirmado que exigirá "responsabilidad penal" a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

coche-quemado

El incendio de Pérez Cepeda: dos coches calcinados y 20 afectados
Abel Peña
La obra ‘Made in Galicia’ cerrará el ciclo el 22 de mayo

Inclusión y amor propio en diversas modalidades: el ciclo ‘Sen Numerar’ contará con seis funciones hasta mayo
Redacción
Recreación del proyecto en A Maestranza

El ‘lujo’ de vivir en los antiguos terrenos de Defensa en A Coruña: a la venta pisos por 725.000 euros
Lara Fernández
El Sol, a través de unas gafas especiales para ver el eclipse

La movilidad en A Coruña el día del eclipse total: “Lo mejor es desplazarse andando y con antelación”
Lara Fernández