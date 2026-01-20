Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Suben a 41 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

Efe
20/01/2026 10:22
El tren Iryo, uno de los accidentados en Adamuz
El tren Iryo, uno de los accidentados en Adamuz
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz se eleva ya a 41, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

Esta última víctima mortal se ha localizado bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron provocando el siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia, según ha confirmado asimismo la Junta de Andalucía.

Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

A Coruña muestra su lado más solidario tras la tragedia ferroviaria en Adamuz

Más información

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que están localizados tres cuerpos entre los amasijos del tren Alvia, que en las próximas horas esperan ser excarcelados.

Durante toda la noche se han mantenido las tareas de los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente ferroviario, centrados en la instalación de una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado.

Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

Inés Rey se perderá la presentación previa de A Coruña en Fitur para apoyar a las víctimas del accidente de Adamuz
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Detienen a cuatro sospechosos en una gran redada antidroga
Abel Peña
Cristal roto en Atmósfera Sport

Roban varias prendas en una tienda de deportes en Los Rosales
Abel Peña
Los Bomberos retiran un árbol caído durante el temporal en Málaga

Trabajo recuerda que hay hasta 4 días de permiso pagado ante meteorología adversa
Redacción