Suben a 41 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz se eleva ya a 41, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

Esta última víctima mortal se ha localizado bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron provocando el siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia, según ha confirmado asimismo la Junta de Andalucía.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que están localizados tres cuerpos entre los amasijos del tren Alvia, que en las próximas horas esperan ser excarcelados.

Durante toda la noche se han mantenido las tareas de los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente ferroviario, centrados en la instalación de una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado.

Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).