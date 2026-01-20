Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Punta Umbría confirma la muerte de un quinto vecino en el accidente ferroviario

Efe
20/01/2026 10:39
Familiares de algunas de las víctimas del accidente de Adamuz
Familiares de algunas de las víctimas del accidente de Adamuz
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de un quinto vecino de la localidad que viajaba en el Alvia implicado en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

Se trata, según han indicado a EFE desde el propio Ayuntamiento, de Rafael Millán Albert, de unos 50 años, fallecimiento que se suma al de los cuatro miembros -padre, madre, hijo y sobrino- de la familia Zamorano Álvarez, natural de la localidad y residente en Aljaraque (Huelva).

Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia

Fallecen los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente de tren de Adamuz

Más información

A este último grupo familiar pertenece también una niña de seis años, la única superviviente que resultó prácticamente ilesa ya que solo ha recibido tres puntos de sutura en la cabeza; hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por un agente de la Guardia Civil.

Tras la confirmación de esos primeros fallecimientos, el Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial e informó del desplazamiento del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, hasta Córdoba para acompañar a la familia.

Queda aún por conocer el paradero de un sexto vecino que también viajaba en el tren, por lo que se sigue de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento de Punta Umbría quiere acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, a las que ha trasladado el apoyo, respeto y solidaridad de toda la Corporación Municipal y de la ciudadanía.

Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto.

El duelo y dolor por la muerte de la familia Zamorano se hizo extensivo a Aljaraque, donde residían; allí, su Ayuntamiento también ha decretado tres días de luto oficial.

El alcalde, Adrián Cano, trasladó sus condolencias a los familiares y señaló que Aljaraque es "un pueblo roto por el dolor y sin apenas palabras para el consuelo".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

Inés Rey se perderá la presentación previa de A Coruña en Fitur para apoyar a las víctimas del accidente de Adamuz
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Detienen a cuatro sospechosos en una gran redada antidroga
Abel Peña
Cristal roto en Atmósfera Sport

Roban varias prendas en una tienda de deportes en Los Rosales
Abel Peña
Los Bomberos retiran un árbol caído durante el temporal en Málaga

Trabajo recuerda que hay hasta 4 días de permiso pagado ante meteorología adversa
Redacción