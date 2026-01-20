Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Puente asegura que "si hay algo cercano a la infalibilidad" es la alta velocidad española

Efe
20/01/2026 10:47
Óscar Puente, a la izquierda, junto a Pedro Sánchez, Marlaska y María Jesús Montero
Óscar Puente, a la izquierda, junto a Pedro Sánchez, Marlaska y María Jesús Montero
EFE
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este martes que "si hay algo cercano a la infalibilidad" es la alta velocidad ferroviaria en España, al tiempo que ha pedido dejar de especular con las causas del accidente de Admuz (Córdoba), que todavía no se conocen.

En una entrevista en RNE, el titular de Transportes ha defendido que no se sabe todavía si la rotura de un carril en el punto en que se produjo el descarrilamiento es la causa del accidente o es una consecuencia.

Además, ha afirmado en otra entrevista en Onda Cero que las ocho incidencias que se produjeron en esa línea reportadas por los medios de comunicación no tienen nada que ver con el accidente, sino que se trata de problemas menores que se comunican porque afectan a la operativa.

De hecho, esas ocho incidencias se produjeron en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba cuando el descarrilamiento se produjo entre Adamuz y Alcolea.

Sobre la hipótesis de la rotura de la vía, ha resaltado que, en este momento, ningún técnico puede decir si es causa o consecuencia.

Si fuera la causa, "habría que ver porqué se rompe un carril de acero macizo", una cuestión que "está lejos de ser sencilla y de ser resuelta en 24 horas en la redacción de un periódico", por lo que ha pedido dejar de especular.

En respuesta a las críticas sobre la falta de inversión en la red, Puente ha sido tajante, porque en la línea Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones entre 2021 y el año pasado.

El tren Iryo, uno de los accidentados en Adamuz

Suben a 41 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

Más información

En concreto, el tramo en el que se produjo el accidente fue renovado en mayo de 2025. "Si hubiera algún defecto sería de la renovación del año pasado", ha subrayado el ministro, que, no obstante, ha precisado que 20 minutos antes del siniestro habían pasado tres trenes, sin reportar ninguna anomalía en la vía.

"Es verdad que es una zona nueva, y todas las zonas nuevas tienen pecados de juventud, pero esta ya tenía un tiempo de rodaje importante, venía funcionando durante ocho meses sin problema", ha recordado.

Ahora, los trabajos se centran en sacar de las vías y analizar el coche seis del tren de Iryo, el primero que descarriló y sobre el que está trabajando la Guardia Civil. Los trabajos son complejos porque se trata de un terreno escarpado.

Para Puente que tiene que haber ocurrido "algo verdaderamente excepcional" porque ha hablado con técnicos de Hitachi, fabricante del tren; con miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF); y con expertos de Adif e ingenieros de Ineco, que le han confirmado que es "muy raro" que se produzca un descarrilamiento por la cola del tren, a una velocidad de 200 kilómetros, por debajo del máximo, y con un tren nuevo. 

