El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Prudencia y cautela alrededor del padre del jugador del Getafe Davinchi, desaparecido en el accidente de Adamuz

Efe
20/01/2026 10:41
Familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamuz
Familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamuz
EFE
El entorno de David ‘Davinchi, lateral izquierdo del Getafe, sigue apelando a la cautela y a la prudencia ante la ausencia de detalles sobre el paradero de su padre, David Cordón, desaparecido el pasado domingo cuando viajaba con destino a Huelva en un tren Alvia desde Madrid tras ver el partido de su hijo ante el Valencia CF y verse involucrado posteriormente en la localidad de Ademuz (Córdoba), en un accidente con un tren Iryo, que hasta el momento ha dejado un balance de 41 fallecidos.

Si bien fuentes cercanas a la familia del futbolista dijeron a Efe en principio ayer en Huelva que David Cordón se encontraba en la lista de hospitalizados, ni los hospitales de Córdoba ni el Getafe CF confirmaron posteriormente esta primera versión. Y la familia sigue sin tener datos oficiales. David Cordón sigue desaparecido. Desde las instituciones y el propio club madrileño insisten en apelar a la precaución a la hora de abordar el asunto.

"Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón "Davinchi”, rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión", indicaba en su escrito el club azulón. La Cadena Cope informó anoche de que el futbolista se encuentra en Córdoba junto a su madre y su hermano a la espera de noticias.

El tren Iryo, uno de los accidentados en Adamuz

Suben a 41 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

Más información

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes el domingo en el sur de España se eleva ya a 41, indicaron a EFE fuentes de la investigación. Esta última víctima mortal fue localizada bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron provocando el siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia, según confirmó asimismo el gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que están localizados tres cuerpos entre los amasijos del Alvia, que en las próximas horas esperan ser excarcelados. Durante toda la noche se han mantenido las tareas de los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente ferroviario, centrados en la instalación de una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado.

Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El choque tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) y la investigación apunta a la rotura de un tramo de la vía, sobre la que todavía se debe determinar si es la causa o la consecuencia del descarrilamiento.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y las autoridades recalcan que por el momento cualquier hipótesis sobre lo sucedido es "una especulación".

