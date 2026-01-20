Los Reyes llegan a Adamuz, donde son recibidos por autoridades y vecinos

El rey Felipe VI (c) y la reina Letizia (i) saludan a las autoridades EFE

Los Reyes Felipe VI y Letizia han llegado este martes a la localidad cordobesa de Adamuz, en cuyo término municipal se produjo el grave accidente de trenes el pasado domingo, en el que, según los últimos datos, fallecieron 41 personas.

Los Reyes han llegado pasadas las 12,30 horas a Adamuz, donde van a visitar el puesto de mando avanzado que se instaló tras el suceso.

Felipe VI y Letizia han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por el ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, junto a otras autoridades, como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, o el alcalde del municipio, Rafael Moreno. Los Reyes han llegado acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

En la comitiva de recibimiento también se encontraban miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, así como vecinos de Adamuz que participaron en el rescate de viajeros de los trenes. Los Reyes han estado conversando con estos vecinos del municipio.

Tras la visita a Adamuz, los Reyes se desplazarán al Centro Cívico Poniente de Córdoba, donde familiares de los fallecidos están siendo atendidos, así como al hospital Reina Sofía, donde están ingresados varios de los heridos en el accidente.