El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Los forenses finalizan las autopsias de 38 cuerpos recibidos tras el accidente en Adamuz

Ep
20/01/2026 15:09
Accidente de tren en Adamuz
Un agente de la Guardia Civil rastrea con un perro los vagones siniestrados del accidente ferroviario en Adamuz 
EFE
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha realizado las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre el pasado lunes y este martes, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más.

Los médicos forenses han realizado hasta las dos de la tarde de este martes un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A todos se les ha practicado la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota.

Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares. Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento. El Registro Civil de Montoro estará abierto hasta las 20,00 horas para que puedan realizar los trámites legales necesarios.

Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones sigue siendo de 43 en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva. Así se recoge en la estadística del CID, constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias. Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

