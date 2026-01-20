Iberia rebaja los precios de los vuelos de Madrid-Andalucía y amplía su capacidad un 57 %

Avión de Iberia EC

Iberia ha rebajado de 150 a 99 euros el precio máximo por trayecto de los billetes entre Madrid y Andalucía, y ha ampliado el número de asientos que ofrecerá en esas líneas en un 57 %, con 6.316 plazas adicionales desde hoy hasta el domingo.

En una nota publicada este martes, Iberia afirma que el precio máximo por trayecto en turista a Andalucía se fija en 99 euros, frente a los 150 euros que estableció el lunes, dado que los problemas en el transporte ferroviario se van a prolongar.

Este tope de precios estará vigente, como mínimo, hasta el lunes, 2 de febrero.

Iberia añade un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, hasta el domingo, y uno más entre Madrid y Málaga en cada sentido, hasta el viernes.

Además ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla, para la que dispondrá de un Airbus 321 (hasta 236 pasajeros) en lugar del A320 habitual (220 pasajeros).