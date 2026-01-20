Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El hijo de una víctima del accidente de tren de Adamuz: "Hay que decir más te quiero"

Efe
20/01/2026 10:39
Familiares de afectados por el accidente de Adamuz
Familiares de afectados por el accidente de Adamuz
EFE
Fidel Sáez, que ha perdido a su madre en el accidente del Alvia en Adamuz (Córdoba), un tren en el que también viajaban sus dos hijos, su hermano y un sobrino que siguen hospitalizados, ha hecho esta noche un llamamiento a "decir más te quiero" a la familia, porque "la vida en cualquier momento se va".

Su testimonio, recogido en un especial informativo en La 1, se ha viralizado en redes sociales, donde ha sido compartido entre otros usuarios por el presidente de RTVE, José Pablo López, quien ha publicado: "Merece la pena invertir un minuto en escuchar palabras, ideas, sentimientos que no suelen salir en televisión".

Fidel ha relatado los duros momentos vividos hasta localizar a sus familiares, que regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido este fin de semana para ver el musical 'El Rey León'.

El tren Iryo, uno de los accidentados en Adamuz

Suben a 41 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

Más información

"Los cinco iban en el primer vagón. Estoy aquí para contar la historia, el dolor que se tiene y trasladar al pueblo que hay que decir mas te quiero, que a la familia hay que darle cariño, no hay que enfadarse por cosas pequeñas porque la vida en cualquier momento se va", ha relatado emocionado.

Tras ver a su hermano en el hospital, donde permanece estable y que llegó a estar una hora y media entre amasijos de hierro donde vio a personas fallecidas hasta ser rescatado, este le ha pedido que contara la historia de su madre: "Ha sido buena, entregada a su familia, que era el motor de su vida. Ha dejado una huella muy grande en nosotros". 

