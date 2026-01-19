La familia real española despide a Irene de Grecia en su funeral en la catedral de Atenas

Funeral por la princesa Irene de Grecia EFE

La familia real española dio este lunes el último adiós a la princesa Irene de Grecia en su funeral celebrado este lunes en la Catedral Metropolitana de Atenas, en una ceremonia en la que no faltaron los momentos emotivos bajo el peso del dolor producido también por la tragedia ferroviaria en España.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, que llegaron la tarde del domingo a Atenas, antes de que se produjera la tragedia en Córdoba con al menos 39 muertos, acudieron a la catedral de la capital griega visiblemente afectados y acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

A la catedral, para despedirse de su hermana, acudió también la reina Sofía, así como las infantas Elena y Cristina, y varios de sus respectivos hijos.