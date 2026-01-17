La familia real despide en Madrid a Irene de Grecia antes de viajar a Atenas a su funeral

El rey Felipe VI y la reina emérita Sofía, a la salida de la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid EFE

Los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, han asistido este sábado al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid antes de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas donde será enterrada el lunes en el cementerio de Tatoi.

En una gélida mañana y bajo la incesante lluvia, en ocasiones en forma de agua nieve, que durante toda la mañana está cayendo sobre la capital, el féretro de la princesa Irene, fallecida en Madrid a los 83 años el pasado jueves, llegaba poco antes del mediodía hasta el templo.

Poco después lo hacían los reyes y sus hijas junto con la reina Sofía, que ha entrado a la capilla del brazo de la princesa Leonor. También entraban en la capilla las infantas Elena y Cristina y la mayoría de sus hijos, por lo que la mayoría de nietos de la reina Sofía han acompañado a su abuela.

Entre los ausentes, el rey emérito Juan Carlos I, que no ha podido desplazarse desde Abu Dabi por motivos médicos. Tampoco están presentes Felipe Juan Froilán y Juan Urdangarin.

Tras la entrada de los allegados más cercanos, el féretro, portado por seis guardias y reales y cubierto con la bandera de Grecia sobre la que se podía ver también el escudo de armas de la familia real griega ha entrado en la capilla escoltado por el obispo metropolitano ortodoxo de España y Portugal, Bessarión Spyridon Komzias, encargado de oficiar la ceremonia que tenido una duración de una media hora.

En el interior de la pequeña catedral se ha podido escuchar a un quinteto de la Unidad de música de la Guardia Real que ha interpretado 'Aria de la suite en re' de Sebastián Bach y 'Lacrimosa' del Réquiem de Mozart, piezas elegidas por la reina Sofía.

El obispo ortodoxo griego ha destacado en su responso la sonrisa de la princesa de Irene. Previamente en el interior de la capilla ardiente, que estará abierta al público hasta las 18.00 horas para quien desee despedirse, se puede ver en una pantalla un vídeo con imágenes de la fallecida el jueves en Madrid a los 88 años.

El cariño de toda la familia real a Irene de Grecia, a la que llamaban cariñosamente 'tía Pecu', se ha podido comprobar este sábado con la presencia de numerosos miembros de Zarzuela y exdirectores de la Casa Real, además de Laura Hurtado, que fuera secretaria de la reina Sofía.

Además, han acudido a la capilla, entre otros, la infanta Margarita y Alexia de Grecia, con sus respectivos esposos, Cristian de Borbón-Dos Sicilias y su esposo, así como la familia Gómez-Acebo, primos del rey Felipe VI, y Jaime de Marichalar, exposo de Elena de Borbón.

También han asistido al responso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde la capital, José Luis Martínez-Almeida, junto a su esposa, Teresa Urquijo.

Una vez acabado el responso, numerosos ciudadanos han formado una cola para dar su último adiós a Irene de Grecia , mientras la reina Sofía permanecerá en el tempo de la calle de Nicaragua, en el distrito de Chamartín, hasta que termine el acto de despedida.

Tras el velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes se celebrará el funeral al que asistirán también los reyes, sus hijas y la reina Sofía.

El funeral tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la capital griega a las doce del mediodía tras lo que será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde justo hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento a los 83 años el pasado jueves en el Palacio de la Zarzuela, donde residía.