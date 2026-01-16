La cifra de trasplantes se estabiliza en España, que continúa como líder con más de 6.300 realizados el pasado año

La ministra de Sanidad, Mónica García, este viernes durante la presentación de las cifras Chema Moya (Efe)

España realizó en 2025 un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cifra un 2% inferior a la del histórico 2024 y que apunta a una estabilización de la actividad en el país, en la que se mantiene, no obstante, líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos.

Este ligero descenso rebajó a 129 el número de trasplantes ejecutados por millón de población (p.m.p) frente a los 132,8 del año precedente en el que España fulminó todos sus récords, según el balance de la ONT que presentaron este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, y la directora del organismo, Beatriz Domínguez-Gil.

Un volumen que fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que arroja una tasa de 51,9 p.m.p, muy similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico de 52,6. Otras 408 donaron en vida. A las que se suman las 226 personas que donaron tras acogerse a la ley de eutanasia, que han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor.

Cifras “abrumadoras”

Cifras “absolutamente abrumadoras y difíciles de superar por otros países”, resaltó la ministra, que destacó que España, con 17 trasplantes y ocho donantes diarios, “nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa”.

Y que además se corresponden con un país longevo como el nuestro, añadió Domínguez-Gil; sólo Estados Unidos se acerca a la tasa de donantes española con un 49,2, con la diferencia de que allí, el perfil de persona que da sus órganos al fallecer es eminentemente joven, víctima por lo normal de accidentes de tráfico, armas de fuego o de fentanilo.

Por el contrario, en España el 60% de los donantes fallecidos superan los 60 años, el 32% los 70 y un 5% los 80, siendo el más longevo registrado uno de 93 años. Solo el 3% murió en las carreteras, siendo la principal causa el accidente cerebrovascular (52%).

El nuevo balance de la ONT dibuja una tendencia a la estabilización de la actividad en España, que lleva 34 años superando su máximo mundial, con excepción de 2020 en el que bajaron por la pandemia.

A retos como este tratará de responder la futura estrategia de la ONT 2026-2030. Uno de sus principales objetivos será aumentar la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes, reduciendo la negativa a donar (22%), ampliar los criterios de aceptación de órganos para uso clínico o impulsar la donación renal de vivo.

Así, volvió a superar por segundo año consecutivo la cifra de 6.300 trasplantes; del total, 3.999 fueron renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos (el mayor número de la historia), 103 de páncreas y once de intestino.

Además, aunque la donación en asistolia (sin latido tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria) se realiza en 25 países, España es el único que trasplanta con éxito todo tipo de órganos de estos donantes, que supusieron el 56% del total con 1.416, un 8% más que en 2024.