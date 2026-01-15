Uber Eats dejará de trabajar con repartidores autónomos en España

Repartidor de Uber Eats Ceri Breeze | Getty Images

Uber Eats, la plataforma de reparto de comida a domicilio, ha anunciado su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España, según informa en un comunicado.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", ha asegurado un portavoz de la plataforma.

De esta forma, la plataforma ha explicado que los repartidores que todavía utilizan su aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de sus flotas colaboradoras.

"Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos", han recalcado.

De esta forma, la plataforma de 'delivery' sigue los pasos de Glovo, que en diciembre de 2024 anunció su cambio de modelo en España para operar con repartidores laborales en vez de autónomos, como parte de su "firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país".

Uber Eats recuerda que ya se adaptó a la Ley Rider en 2021, apostando por el modelo laboral en España, mientras que en 2022 operaba ya con un modelo híbrido en el que sus repartidores podían elegir entre ser asalariados o autónomos. Así, en 2025, más de 7.000 repartidores fueron contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.