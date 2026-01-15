Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Uber Eats dejará de trabajar con repartidores autónomos en España

Ep
15/01/2026 15:43
Repartidor de Uber Eats
Repartidor de Uber Eats
Ceri Breeze | Getty Images
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Uber Eats, la plataforma de reparto de comida a domicilio, ha anunciado su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España, según informa en un comunicado.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", ha asegurado un portavoz de la plataforma.

De esta forma, la plataforma ha explicado que los repartidores que todavía utilizan su aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de sus flotas colaboradoras.

"Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos", han recalcado.

De esta forma, la plataforma de 'delivery' sigue los pasos de Glovo, que en diciembre de 2024 anunció su cambio de modelo en España para operar con repartidores laborales en vez de autónomos, como parte de su "firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país".

Uber Eats recuerda que ya se adaptó a la Ley Rider en 2021, apostando por el modelo laboral en España, mientras que en 2022 operaba ya con un modelo híbrido en el que sus repartidores podían elegir entre ser asalariados o autónomos. Así, en 2025, más de 7.000 repartidores fueron contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Tienda de Zara en Juan Flórez

La tienda más antigua de Zara anuncia a sus empleados el cierre
Abel Peña
Pleno municipal en A Coruña, este jueves, 15 de enero de 2026

Vivienda, Alfonso Molina y el Mundial: A Coruña celebra un pleno con varios puntos clave sobre la mesa
Omar Bello
Bus urbano de A Coruña por Andeiro (Cambre)

El bus urbano llega hasta Cambre (o no)
Redacción
El ideal gallego

El PPdeG ve "precipitado" retirar a Julio Iglesias títulos otorgados por la Xunta
EP