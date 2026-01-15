Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Muere un joven de 18 años en Mallorca tras derrumbarse su techo y rescatan a su hermano de 12 años bajo un metro de escombros

Ep
15/01/2026 13:19
Lugar en el que se produjo el derrumbe de Mallorca
EFE
Un joven de 18 años ha fallecido este jueves en Manacor (Mallorca) al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía, según ha informado el SAMU 061. Su hermano, de 12 años, ha resultado herido.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 5.12 horas de esta madrugada, en la calle Sant Francesc de la ciudad mallorquina, cuando se ha recibido un aviso por un hundimiento en un edificio.

En concreto, según han precisado los Bomberos de Mallorca, el incidente ha consistido en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja más dos plantas. 

El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.

El derrumbe se ha producido mientras los dos hermanos dormían, quedando atrapados ambos. 

El mayor de ellos, de 18 años, al ser rescatado ya estaba fallecido; mientras que el menor ha sido asistido y trasladado a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases (HUSE), por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061.

Imagen de los cadáveres de tres de las víctimas mortales del desprendimiento de tierra ocurrido junto a la Torre de Hércules en enero de 1936

Las cinco muertes de A Coruña por ir a recoger arena en la playa

Más información

Los servicios de emergencias rescataron al niño de 12 años bajo un metro de escombros. 

"Los bomberos y la Policía Local han entrado rápidamente y han empezado a desescombrar, han encontrado el joven, la primera víctima, y escuchaban a la segunda víctima. Había un metro de escombros y han empezado a desescombrar y han rescatado al niño de 13 años", ha explicado el director insular de Emergencias, Joan Fornàs.

Fornàs ha explicado, además, que un segundo derrumbe ha sorprendido a los equipos de emergencias cuando estaban apuntalando el inmueble y ha herido a uno de los bomberos en las costillas. Más tarde, ha habido un tercer derrumbe.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el parque de bomberos de Manacor y Llucmajor, con la participación del sargento y dos técnicos. Asimismo, tal y como ha trasladado el SAMU 061, se ha activado otra ambulancia SVA y una de Soporte Vital Básico (SVB). 

