Galicia registra cifras “históricas” con 429 trasplantes y 143 donantes en 2025

Dos sanitarios preparan a un paciente en el quirófano para un trasplante Archivo El Ideal Gallego

Galicia ha vuelto a batir su propio récord con 429 trasplantes y 143 donantes de órganos durante el año 2025, unas cifras calificadas de “históricas” por el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Los datos “nos permiten presumir de la solidaridad de los gallegos”, afirmó el conselleiro. De la cifra total de trasplantes de 2025, 229 fueron de riñón, de los que 22 procedían de donantes vivos; 116 de hígado; siete de páncreas; 26 de corazón y 51 de pulmón.

El total de 429 trasplantes realizados en Galicia en 2025 beneficiaron a 420 pacientes, ya que en algunos casos se trataba de trasplantes multiorgánicos.

Gómez Caamaño, además de los buenos datos de la actividad, destacó los hitos logrados según los distintos tipos de trasplantes realizados.

En el caso de los de páncreas, los más complejos, experimentaron la mayor subida, incrementándose un 75% con respecto a 2024, desde los cuatro a los siete en 2025.

Puso de relieve también el conselleiro la subida del 10% en los trasplantes renales, que batieron un nuevo récord, alcanzando la cifra más alta desde que en el año 1981 comenzó el programa de trasplantes en Galicia.

También en 2025, la sanidad gallega alcanzó la tercera cifra más alta de trasplantes pulmonares desde que en 1999 se puso en marcha este programa en el Chuac. En cuanto a la donación de tejidos, en 2025 hubo 211 donantes de córneas, 64 de huesos y 36 de segmentos vasculares.

El titular de la sanidad pública gallega explicó que la tasa de donantes continúa subiendo, un 4% sobre el año anterior, acercándose a la tasa de 53 donantes por millón de habitantes (52,8 en concreto), de forma que se supera lo recomendado por la Organización Nacional de Trasplantes.

Como factor clave del crecimiento del número de trasplantes el conselleiro se refirió a la consolidación de donación en asistolia (donación tras el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria), programa puesto en marcha en el año 2012.

En 2025 los trasplantes de personas fallecidas por criterios circulatorios y respiratorios superaron por primera vez en Galicia a las donaciones de muerte encefálica.

Respecto a la causa de la muerte de los donantes, cuya edad media fue de 62 años, los factores principales fueron los accidentes cerebrovasculares, con un 53%, seguidos de los traumatismos craneoencefálicos por accidente no de tráfico, con un 11% y un 1% por siniestros de tráfico.

En ese sentido, la aprobación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, desde el año 2021 permitió que 60 personas pudiesen ser trasplantadas en Galicia gracias a la generosidad de estos donantes.

El conselleiro agradeció el apoyo de los familiares, que muchas veces “son los responsables de cumplir los deseos de la persona que decide donar y regalar segundas oportunidades”, subrayó.

Respecto a la decisión de las familias, el 80% están a favor de la donación, situando las negativas familiares en el 19,7%, tres puntos menos respecto al año anterior y consolidando una tendencia decreciente.

Desde la puesta en marcha del programa de donación e trasplante hasta el final de 2025, en la comunidad gallega se realizaron 10.404 trasplantes de órganos. A día de hoy, más de 3.600 ciudadanos de Galicia son donantes de órganos, con 128.000 personas registradas como donantes, de las cuales 1.881 se sumaron en 2025.

Por último, Gómez Caamaño se refirió al éxito y buen funcionamiento del sistema, “que se debe a la existencia de una red sólida y cohesionada a nivel autonómico y nacional”.

Esta red permitió, solo en 2025, que 99 gallegos pudiesen ser trasplantados gracias al intercambio entre comunidades y que 66 de los donantes de Galicia entregasen sus órganos a personas de otras partes de España. Actualmente, 266 personas esperan por un trasplante en la comunidad.