La Sagrada Familia acaba la instalación de los cuatro brazos horizontales en la torre de Jesucristo

La Sagrada Familia Europa Press

La Sagrada Familia de Barcelona ya cuenta con los cuatro brazos horizontales de la cruz de la torre de Jesucristo instalados, después de la colocación del cuarto de ellos este miércoles.

Según informa la Sagrada Familia en un comunicado los trabajos para la finalización de la torre "avanzan a buen ritmo", después de que también hace unos días se colocara el tercer brazo y hace unas semanas se instalaran el brazo inferior, el núcleo y los brazos horizontales de los lados del Nacimiento y de la Pasión.

Estos brazos siguen la geometría de doble giro diseñada por Antoni Gaudí para las columnas y las cruces de la basílica, con una forma cuadrada en el extremo exterior y octogonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo.

Cada pieza tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas y, una vez terminada, la cruz tendrá 17 metros de altura y 13,5 metros de anchura.

Coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, la culminación de la torre de Jesucristo será "un hito histórico en la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto".