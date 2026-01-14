Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

La plataforma de billetes de Interrail avisa del robo de datos sensibles de sus clientes

Ep
14/01/2026 17:34
Puede haber afectado a los cerca de 400.000 jóvenes a los que la Comisión Europea ha regalado un pase al cumplir la mayoría de edad
Agencias
La plataforma que gestiona los billetes de Interrail --para la compra de un billete único con flexibilidad para viajar por toda Europa en un periodo cerrado--, ha informado de un fallo de seguridad en su sistema por el que han sido robados datos sensibles de sus clientes, como información bancaria o DNI, y puede haber afectado también a los cerca de 400.000 jóvenes a los que la Comisión Europea ha regalado un pase al cumplir la mayoría de edad desde que en 2018 puso en marcha la iniciativa 'Discover EU'.

"Tras el descubrimiento, comenzamos inmediatamente a trabajar para proteger nuestros sistemas e iniciamos una investigación con el apoyo de especialistas externos en ciberseguridad y asesores legales", ha informado la compañía, Eurail, en un comunicado, en el que advierte de que la investigación para determinar el "alcance total" del incidente sigue abierta.

En esta evaluación medirán el "posible impacto" en los clientes, entre los que la gestora reconoce que están los participantes en la iniciativa 'Discover EU', a los que la Comisión Europea ha recomendado en otra comunicación cambiar las contraseñas de sus dispositivos y cuentas y permanecer "particularmente atentos" a movimientos bancarios.

En el mensaje a los jóvenes usuarios de 'Discover EU', los servicios comunitarios advierten del riesgo de intentos de phishing y suplantación de identidad, acceso no autorizado y robo de identidad como consecuencia del incidente, por los que les emplaza a estar más vigilantes.

En concreto, el examen preliminar de la situación apunta a que los datos robados puede haber afectado a información proporcionada por los clientes a la hora de realizar reservas, por ejemplo datos básicos de identidad y contacto; aunque también afectaría a información sensible como el número de pasaporte o DNI, el país de emisión de estos documentos o la fecha de caducidad.

La compañía añade en el comunicado que queda por determinar las categorías precisas de datos personales que se han visto afectados y en qué medida se han copiado también datos personales de su base de datos de clientes, pero sostiene que hasta el momento "no hay pruebas de que los datos se hayan utilizado indebidamente o se hayan divulgado públicamente".

También indica que los expertos en ciberseguridad externos a los que han acudido "supervisan constantemente" la situación y que el incidente ha sido notificado a la autoridad europea de protección de datos y está siendo trasladado a las distintas autoridades competentes a nivel nacional.

"Se informará directamente a los clientes a cuyos datos se haya podido acceder. Nos tomamos muy en serio la seguridad de la información de nuestros clientes y lamentamos cualquier preocupación que pueda causar este incidente", ha indicado Eurail en el comunicado difundido tras el robo.

