El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"

Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar Archivo El Ideal Gallego

El ex secretario autonómico de Presidencia -y actual secretario autonómico de Economía- Cayetano García comunicó a Carlos Mazón a las 19:25 horas de la tarde de la dana que iba a haber "un huevo de afectados" al informarle de que ya tenía listo un decreto de ayudas.

Estas comunicaciones constan en un acta notarial que el propio García ha remitido a la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en Valencia y a la que ha tenido acceso EFE.

Entre las 19:20 horas y las 19:28, García detalla a Mazón el esquema principal de las ayudas previstas, con pormenores de los conceptos susceptibles de recibir compensaciones y una primera estimación total, en ese momento centrada en el municipio valenciano de Utiel.

El entonces president de la Generalitat respondió a estos mensajes a las 20:13 horas, y fue con un escueto "bien preparado" y "luego nos vemos".

El secretario autonómico le responde que "ha llegado alerta a los móviles", en referencia al Es-Alert que había sonado dos minutos antes, a lo que Mazón responde que "sí", y le pregunta si necesita que vaya a algún lado, a lo que responde: "No".

García también informó de este borrador de decreto de ayudas al jefe de gabinete del president, José Manuel Cuenca, quien le pidió al instante (19:26) que se lo enviase a Mazón.