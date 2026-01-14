Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"

Efe
14/01/2026 17:52
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar
Archivo El Ideal Gallego
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El ex secretario autonómico de Presidencia -y actual secretario autonómico de Economía- Cayetano García comunicó a Carlos Mazón a las 19:25 horas de la tarde de la dana que iba a haber "un huevo de afectados" al informarle de que ya tenía listo un decreto de ayudas.

Estas comunicaciones constan en un acta notarial que el propio García ha remitido a la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en Valencia y a la que ha tenido acceso EFE.

Entre las 19:20 horas y las 19:28, García detalla a Mazón el esquema principal de las ayudas previstas, con pormenores de los conceptos susceptibles de recibir compensaciones y una primera estimación total, en ese momento centrada en el municipio valenciano de Utiel.

El entonces president de la Generalitat respondió a estos mensajes a las 20:13 horas, y fue con un escueto "bien preparado" y "luego nos vemos".

El secretario autonómico le responde que "ha llegado alerta a los móviles", en referencia al Es-Alert que había sonado dos minutos antes, a lo que Mazón responde que "sí", y le pregunta si necesita que vaya a algún lado, a lo que responde: "No".

García también informó de este borrador de decreto de ayudas al jefe de gabinete del president, José Manuel Cuenca, quien le pidió al instante (19:26) que se lo enviase a Mazón.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EFE
El ideal gallego

Detenida al ser sorprendida en un control con cien gramos de hachís en el sujetador
EFE
El ideal gallego

La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%
EP
El ideal gallego

La plataforma de billetes de Interrail avisa del robo de datos sensibles de sus clientes
EP