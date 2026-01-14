Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El exjefe de ETA 'Josu Ternera' se niega a declarar desde Francia como procesado en el 'caso Herriko Tabernas'

Ep
14/01/2026 16:46
El exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera, se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz como procesado en el 'caso Herriko Tabernas' de financiación de banda yterrorista, lo que no ha impedido que el magistrado le haya comunicado su procesamiento por videollamada, ya que el ex cabecilla etarra se encuentra en Francia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 emitió el pasado diciembre una orden europea de detención contra el exjefe de ETA al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.

A través de un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Pedraz acordó "la busca, detención e ingreso en prisión" de 'Ternera', "librándose la oportuna orden europea de detención".

Cabe recordar que el magistrado acordó procesar el año pasado a 'Josu Ternera' por el delito de dirección de organización terrorista en el marco de la causa en la que se investigó la financiación de la banda a través de las 'herriko tabernas'.

El magistrado lo acordó después de que la Sala de lo Penal revocase la conclusión del sumario y de que la Fiscalía solicitase que se ampliase el procesamiento contra 'Josu Ternera' --que fue inicialmente procesado en 2005-- para atribuirle ese nuevo delito.

Para ello tuvo en cuenta la documentación que se localizó tras la detención del histórico dirigente etarra en mayo de 2019 en Francia, concretamente la localizada en la cabaña-refugio de montaña en las proximidades de Saint Gervais-Les Bains, donde se escondía.

El instructor se hizo eco en su resolución del informe de la Fiscalía, que explicaba que la valoración conjunta de esos elementos "corrobora, al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención", vino actuando "como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

