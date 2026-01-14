Belén Esteban y otros 15 famosos competirán en TVE por ser el mejor pastelero

Top Chef: Dulces y famosos TVE

Dieciséis personajes populares, entre ellos Belén Esteban, Luis Merlo o Marina Castaño, competirán en breve en el programa 'Top Chef: Dulces y Famosos' de TVE por convertirse en el mejor pastelero, un galardón que estará premiado con 100.000 euros que irán a parar a la oenegé que elija el campeón.

Esas serán algunas de las esencias del nuevo concurso culinario presentado por Paula Vázquez, y en el que también participaran Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne.

Los concursantes han acudido este miércoles a RTVE para presentar este programa producido por la corporación, en colaboración con Boxfish, en una rueda de prensa en la que han participado la presentadora y el jurado, integrado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross.

Por las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos' también pasarán otros profesionales para retar a los concursantes con sorprendentes postres, como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu.

Será un programa , según María Bordas, directora de Producción de Contenidos, "muy dinámico y divertido", con unos concursantes con "mucha química y canalleo”, como ha dicho la presentadora.

También visitarán el plató otros rostros conocidos, como Chenoa junto con los perros en adopción de ‘Dog House’, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie.

El colofón del programa vendrá de la mano de una pareja de novios que encargará a todos los concursantes la tarta de su boda.