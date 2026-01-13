La Policía investiga como violencia machista la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

La Policía Nacional localizó en la noche de ayer el cadáver de una mujer de 78 años en una vivienda de Badajoz, en un caso que se investiga como posible violencia machista, según han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

El cadáver fue localizado sobre las nueve de la noche y aunque no se aportan más detalles sobre las circunstancias del mismo, sí se ha confirmado que se ha hecho cargo del mismo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.