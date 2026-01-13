Mi cuenta

Sociedad

La Policía investiga como violencia machista la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

Efe
13/01/2026 11:12
La Policía Nacional localizó en la noche de ayer el cadáver de una mujer de 78 años en una vivienda de Badajoz, en un caso que se investiga como posible violencia machista, según han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

El cadáver fue localizado sobre las nueve de la noche y aunque no se aportan más detalles sobre las circunstancias del mismo, sí se ha confirmado que se ha hecho cargo del mismo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Dos mujeres sujetan un cartel contra la violencia machista el pasado 25 de noviembre en Tenerife

Al menos 46 mujeres fueron este año asesinadas por violencia de género

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. 

