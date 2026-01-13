El jefe de Policía de Valencia admite descoordinación institucional el día de la dana

Carlos Gajero, este martes, a su llegada a la comparecencia de la comisión del Senado sobre la dana A.Martínez Vélez (Ep)

El Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero, dijo en el Senado que la coordinación institucional durante la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024 fue “mejorable”, mientras que opinó que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) “probablemente” tendría que haberse celebrado antes de las 17.00 horas, puesto que al mediodía ya había reportes de desapariciones en municipios como Utiel.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, donde murieron 230 personas, Gajero dijo que “no hubo abandono” por parte de la Policía Nacional durante los tres primeros días de la catástrofe.

“No hubo falta de mando, ni mucho menos. En ningún caso la nave iba sin rumbo”, defendió. Sí mantuvo que la coordinación fue “mejorable”, especialmente en el ámbito institucional, aunque relató hubo comunicación constante con la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno o la Junta Operativa, con el apoyo de la Dirección General de la Policía.

“Eché en falta una mejor coordinación a nivel institucional. A nivel personal sí funcionaba. Hablabas con la Guardia Civil, con la UME, con quien fuera necesario, con mandos inmediatos. Probablemente, una mayor coordinación institucional para tener una visión de conjunto, no tan parcelada; para poner todos los recursos y capacidades”, respondió al ser preguntado por el senador de ERC, Jordi Gaseni, sobre qué se pudo hacer mejor a nivel organizativo.

Reunión policial

Gajero relató que el 29-O se fue a Madrid a una reunión de jefes superiores de Policía, una decisión de la que, explicó, estaba informada la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

El mando policial manifestó que el trabajo operativo de aquel día lo dirigió el comisario provincial de la Policía en Valencia. Según su relato, el día siguiente, 30 de octubre, fue “directamente” a Torrent, donde despachó con el Director Adjunto Operativo, que se encontraba sobre el terreno.

Desde allí se coordinaron para “poder planificar una “respuesta adecuada” a la situación que se estaba dando, especialmente en municipios de l’Horta Sud como Xirivella, Algemesí, Alzira o Paiporta.

“Yo sí que estuve allí, pisando el lodo, todos los días, además. Fui a la zona, fuimos a ver qué necesitaban los ciudadanos de nosotros”, defendió.

Lo que le transmitieron fue la necesidad de retirar el lodo de colegios, centros médicos, residencias o viviendas particulares, y así se movilizaron para ello, subrayó. Por otro lado, trasladó que el 30 y 31 de octubre y el viernes 1 y 2 de noviembre estuvo presente en las reuniones del Cecopi.

A preguntas del senador de Compromís Enric Morera, que le cuestiono si vio “noqueado” al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante aquellos días, Gajero respondió que “no especialmente”.

Tragedia inesperada

El jefe policial aseguró que nadie en el cuerpo esperaba una “tragedia” de la dimensión de la dana. “Dimos solución sobre el terreno, improvisando muchas veces y aplicando todas nuestras capacidades, pero no hay un posible protocolo para cubrir todas las opciones posibles que puedan plantearse”, indicó.

También recapituló que la noche del 30 de noviembre, la Policía Nacional tuvo conocimiento de que se estaban produciendo saqueos en el Centro Comercial de Donaire.

Entre el 30 y el 31 de octubre, de la noche a la mañana, se procedió a la detención de 41 personas y se recuperaron parte de esos medios, comentó.

En los días posteriores a las riadas, la Policía Nacional desplegó un dispositivo formado por 6.000 agentes de diferentes unidades, apoyados por 897 vehículos terrestres, 19 medios aéreos y 21 dispositivos tecnológicos, recapituló Gajero.

Rifirrafe con el PP

En este punto mantuvo un rifirrafe con el senador del PP Luis Santamaría, quien se refirió a la presencia de los alumnos de la Escuela de Policía Nacional de Ávila que se desplazaron a la zona cero para ayudar a quitar barro.

“Agradecemos a todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional, incluso a los chavales de la academia que trajeron, yo creo que para hacerse la foto, incluso a los chavales que vinieron a ayudar a quitar barro, a todos les agradecemos los valencianos que estuvieran donde los mandos policiales no supieron estar”, pronunció Santamaría.

Gajero respondió que los alumnos “no fueron a hacerse ninguna foto”, sino que acudieron para “trabajar y trabajaron muy bien”.

Recibimos muchos agradecimientos de la gente de allí de la función que hicieron”, replicó.

El mando policial agradeció el “trabajo, la “entrega” y el “valor” de todos los agentes del cuerpo que prestaron servicio durante la dana. “Hicimos todo lo que pudimos”, zanjó.