Pradas cree que Mazón se “entrometió” en la medida del confinamiento

La exconsellera Pradas, este lunes, a su llegada al juzgado Manuel Bruque (Efe)

La exconsellera de Justicia e Interior valenciana, Salomé Pradas, mantuvo este lunes un “tenso” careo en el juzgado de Catarroja con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que concluyó con versiones contradictorias, confirmaron fuentes presenciales.

Mientras que Pradas afirmó que cree que Mazón se “entrometió” en la medida del confinamiento a la población el día de la dana, Cuenca lo negó.

En concreto, Pradas, que ve a Cuenca una “extensión” del expresident, manifestó: “Creo que había hablado con Cayetano García –exsecretario autonómico de Presidencia– o con el president –Carlos Mazón–” en relación con la medida.

También dijo por primera vez en sede judicial que el expresident “debía” conocer el posible confinamiento a la población y que si hubiera sabido “lo de la comida” de Mazón el día de la dana, –estuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro– le habría llamado “más veces”.

El exjefe de gabinete del antiguo líder del Consell, José Manuel Cuenca, ofrece una versión contraria

Pradas estaba citada ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales, para realizar un careo con José Manuel Cuenca.

El primero en llegar al órgano judicial fue Cuenca, a las 09.08 horas, donde le esperaban una treintena de víctimas de la dana que le gritaron “sinvergüenza”, “asesino”, “mentiroso” y “golfo”.

Unos minutos más tarde, pasadas las 09.15 horas, llegó Pradas, a la que también le espetaron “asesina”.

Ninguno de ellos se detuvo a atender a la nube de periodistas que esperaba en la puerta. La jueza acordó a mediados del pasado mes de diciembre el careo entre Pradas y Cuenca tras solicitarlo la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valenciá.

Pradas se ratificó en el acta de los WhatsApp que aportó al juzgado y afirmó, tras varias conversaciones en la mañana del día de la dana con Mazón, que a mediodía éste dejó de estar localizable y entonces Cuenca le manifestó que el expresident estaba “de actos” y que cualquier cosa le fuera informando a él.

Pese a ello, debido al cariz de los acontecimientos y la gravedad de las informaciones que llegaban sobre Utiel, Pradas decidió saltarse la indicación de Cuenca e intentó mantener un contacto directo con Mazón, algo que no ocurrió hasta casi las 20.00 horas.

Por este motivo, y cuando estaba sobre la mesa el posible confinamiento de la población por la presa de Forata, Pradas declaró que habló con Cayetano García a las 19.43 horas para tratar la medida.

Víctimas de la tragedia se concentran ante el juzgado para increpar a los comparecientes

Así, comentó el posible confinamiento con García y “se quedó en hacer la consulta a la Abogacía”, agregó.

Sobre esta posibilidad, Pradas afirmó que rebatió a Cuenca ya que, conforme a la Ley de Emergencias, se podía confinar a la población –Cuenca llegó a mandar un mensaje a Pradas en el que le decía “Salo, de confinar nada”–.

La exconsellera, en este punto, manifestó que vio los mensajes que le enviaba Cuenca relacionados con el confinamiento como un “intento de persuasión” para que no se llevara a cabo la medida.

En cualquier caso, esa tarde, a las 19.43 horas, estaba sobre la mesa el confinamiento y se valoraba enviar una alerta (Es Alert) por la rotura de la presa de Forata, añadió.

La exconsellera insistió en que Cuenca afirmaba que confinar una provincia era una “barbaridad” y que prefería “zonificar” ese confinamiento.

Cobertura legal

Preguntada por si entendía que lo manifestado por Cuenca respecto al confinamiento era solo una opinión o una instrucción del expresidente de la Generalitat, Pradas dijo: “Creo que eso no era idea de Cuenca. Había hablado con Cayetano García o con el president”.

Frente a su manifestación, Cuenca contestó que solo era una preocupación suya por la cobertura legal de la medida. Cuenca –quien a lo largo del careo resaltó la gran labor que hizo la exconsellera– señaló que Cayetano García le explicó la conversación que había tenido con Pradas y le dijo que le generaba dudas, que no tenía claro si la competencia era de la comunidad o del Gobierno.

En medio de estas conversaciones, afirmó que mandó a Pradas el citado mensaje pero que no tenía ninguna intención ni ningún rol ni competencia para ello.

Cuenca no pudo aportar al juzgado los mensajes en su móvil intercambiados el día de la dana porque lo reseteó tras la riada, algo que le recriminó la jueza.

“No hay mensajes suyos para corroborar su versión”, le manifestó. En este momento, Pradas afirmó que ella se quedó su móvil y que dio orden “expresa” de que no lo resetearan.