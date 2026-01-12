Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El actor Can Yaman, detenido unas horas en Estambul, niega posesión de drogas

El popular intérprete turco, que reside en Italia, ha defendido su inocencia a través de Instagram con dardos a la prensa de su país

Efe
12/01/2026 22:53
El actor turco, durante un evento en el South International Series Festival
El actor turco, durante un evento en el South International Series Festival
South International Series Festival
El popular actor turco Can Yaman, protagonista de numerosas telenovelas, que fue detenido durante unas horas el sábado pasado durante una redada policial en locales de ocio, niega haber estado en posesión de drogas, informó este lunes la prensa turca.

 Yaman, la conocida actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidos en una redada de la policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría en la madrugada del sábado.

 La misma noche del sábado, Yaman fue puesto en libertad sin cargos, tras declarar y entregar muestras de sangre y pelo para un análisis, y poco después voló a Italia, donde reside, informó el diario turco ‘Milliyet’.

 Ya desde Roma, junto a varias fotos suyas con el Coliseo de fondo, el actor difundió en su cuenta de instagram un mensaje en italiano en el que niega haber estado en posesión de drogas, lo que habría sido, según medios turcos, el motivo de su detención.

 “Querida prensa italiana: la prensa turca siempre me trata mal, pero eso no es novedad. ¡Pero vosotros no! Por favor, no cometáis el error de copiar y pegar las noticias que llegan del Bósforo”, escribió Yaman.

 “¿Os parece que me voy a pasear por los locales con sustancias en una época en la que la policía hace redadas amplias, arrestando a muchos famosos? Si fuera mínimamente cierto, no me habrían liberado tan rápido como para poder volver a Italia al día siguiente. Os quiero”, escribió el actor.

 La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.

 A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas, y aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

 Según el diario ‘Hürriyet’, la Fiscalía no había emitido orden de detención contra Can Yaman en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de locales de ocio en la madrugada del sábado, los agentes lo arrestaron por hallarlo supuestamente en posesión de estupefacientes. 

