Detenido el atrincherado en su vivienda en Camas tras efectuar disparos al aire

Policía Nacional EFE

La Policía Nacional ha detenido pasadas las 14:00 horas al hombre que desde primera hora de la mañana estaba atrincherado en su vivienda de la localidad de Camas (Sevilla) después de que hubiera disparado al aire varias veces con un arma de fuego.

Según han señalado a EFE fuentes policiales, fue una llamada vecinal la que alertó a la Policía Nacional después de escuchar varios disparos que, al parecer, el hombre había efectuado después de haber tenido problemas con los vecinos de madrugada.

Inicialmente, se desplazaron hasta el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña de la localidad, agentes de la Policía Local a los que, posteriormente, se sumó la Policía Nacional y se activó el protocolo de intervención.

Así, agentes de los GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad) acudieron al lugar, además de un negociador de la Policía Nacional.

Horas después, pasadas las dos, agentes de los GOES han entrado en la vivienda, han sacado al atrincherado y lo han llevado hasta un coche policial. También han intervenido una escopeta.