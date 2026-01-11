Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Detenido el atrincherado en su vivienda en Camas tras efectuar disparos al aire

Efe
11/01/2026 15:23
Policía Nacional
EFE
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Policía Nacional ha detenido pasadas las 14:00 horas al hombre que desde primera hora de la mañana estaba atrincherado en su vivienda de la localidad de Camas (Sevilla) después de que hubiera disparado al aire varias veces con un arma de fuego.

Según han señalado a EFE fuentes policiales, fue una llamada vecinal la que alertó a la Policía Nacional después de escuchar varios disparos que, al parecer, el hombre había efectuado después de haber tenido problemas con los vecinos de madrugada.

Inicialmente, se desplazaron hasta el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña de la localidad, agentes de la Policía Local a los que, posteriormente, se sumó la Policía Nacional y se activó el protocolo de intervención.

Así, agentes de los GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad) acudieron al lugar, además de un negociador de la Policía Nacional.

Horas después, pasadas las dos, agentes de los GOES han entrado en la vivienda, han sacado al atrincherado y lo han llevado hasta un coche policial. También han intervenido una escopeta.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta destinará 30.000 euros a la escuela infantil pública de Carral
Redacción
Imagen de los cadáveres de tres de las víctimas mortales del desprendimiento de tierra ocurrido junto a la Torre de Hércules en enero de 1936

Las cinco muertes de A Coruña por ir a recoger arena en la playa
Noela Rey Méndez
León XIV

León XIV pide diálogo y paz en Irán y Siria
EP
Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista en favor de los derechos humanos

Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista: "Estados Unidos ha convertido a Maduro en una víctima, en un icono pop"
EP