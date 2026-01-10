Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Rescatada una joven que se quedó atascada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia

Efe
10/01/2026 13:39
Imagen de la mujer en la tirolina
Imagen de la mujer en la tirolina
Tripulación de MU010
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han rescatado este sábado a una mujer de 30 años que se había quedado atascada en mitad del recorrido de una tirolina, a más de 50 metros de altura, en la vía ferrata del Ciervo, cerca de Casas Nuevas, en el término municipal de Mula.

El 1-1-2 recibía, a las 12:07 horas, la llamada de una compañera de la afectada tras lo que se activó el dispositivo de rescate. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, agentes medioambientales y el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS.

Tras ser rescatada por los bomberos, la accidentada fue evacuada por aire hasta el lugar de encuentro con una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, rechazó el traslado a centro sanitario, ya que dijo encontrarse bien.

