Muere Phillipe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Philippe Junot, en una imagen compartida por su hija Victoria Victoria Junot (Instagram)

El francés Philippe Junot, el que fuera primer marido de la princesa Carolina de Mónaco y padre de Isabelle, marquesa de Cubas, ha fallecido este jueves en Madrid a los 85 años.

Su hija mayor, Victoria, ha sido la encargada de anunciar el fallecimiento de su padre a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

"Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras", ha comunicado su hija.

Phillipe Junot fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de 'playboy' en la década de los 70.