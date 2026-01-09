Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Muere Phillipe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Efe
09/01/2026 11:07
Philippe Junot, en una imagen compartida por su hija Victoria
Philippe Junot, en una imagen compartida por su hija Victoria
Victoria Junot (Instagram)
El francés Philippe Junot, el que fuera primer marido de la princesa Carolina de Mónaco y padre de Isabelle, marquesa de Cubas, ha fallecido este jueves en Madrid a los 85 años.

Cuarenta años sin Grace Kelly

Su hija mayor, Victoria, ha sido la encargada de anunciar el fallecimiento de su padre a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

"Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras", ha comunicado su hija.

Phillipe Junot fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de 'playboy' en la década de los 70. 

