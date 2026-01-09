Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Muere en el zoo de Barcelona la elefanta africana Susi, de las más longevas de Europa

Efe
09/01/2026 12:29
Imagen de archivo de la elefanta Susi, fallecida en el zoo de Barcelona como una de las más longevas de Europa
Imagen de archivo de la elefanta Susi, fallecida en el zoo de Barcelona como una de las más longevas de Europa
EFE
 La elefanta africana Susi, una de las más longevas de su especie en Europa, ha fallecido en el Zoo de Barcelona a una edad aproximada de 55 años, muy por encima de los 39 años de esperanza de vida de estos animales. Susi, que llegó al zoo de la capital catalana en 2002, ha muerto por causas naturales debido a su avanzada edad, según ha explicado este viernes el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado. 

La elefanta fue capturada en la naturaleza para ser exhibida en un circo y antes de llegar a Barcelona pasó por el Safari Park Vergel. De carácter fuerte y afable, Susi tenía un vínculo estrecho con sus cuidadores, que han asegurado que la recordarán "con gran estima". 

Tras la muerte, el equipo técnico del Zoo y personal del Servicio de Diagnóstico de Patología Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona aplicarán el correspondiente protocolo, por el que se compartirá toda la información del caso con el programa de conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), del que forma parte el centro barcelonés. 

Barcelona acuerda dedicar una calle a Copito de Nieve

Más información

El Zoo de Barcelona, que no abrirá sus puertas este viernes, está especializado en cuidados geriátricos de elefantes, con la ayuda del Centro de Educación en Bienestar de Animales de Zoológico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace algo más de un año, en diciembre de 2024, falleció ya en el recinto catalán la elefanta africana Yoyo, la más longeva de su especie del mundo en aquel momento, a una edad aproximada de 54 años. 

Tras el fallecimiento de Susi y Yoyo, el Zoo cuenta ahora con un solo ejemplar africano, Bully. Las tres habían formado un grupo cohesionado de elefantes y su convivencia era muy buena, según el zoo. 

