El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Feijóo afirma ante el juez que no supo de la dana hasta las 20.00 horas de ese día

Ep
09/01/2026 10:51
Feijóo atiende a los periodistas a su llegada a los juzgados a declarar como testigo por el caso de la dana
Feijóo atiende a los periodistas a su llegada a los juzgados a declarar como testigo por el caso de la dana
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error".

Feijóo ha declarado por videoconferencia, desde el Congreso de los Diputados, tras solicitarlo a la jueza de Catarroja, después de que ésta le citara al admitir la petición efectuada por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Feijóo recorre con Mazón la zona cero de la dana

Feijóo manda a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

Más información

El testimonio ha arrancado pasadas las 9.30 horas con la petición de Ciudadanos de que se suspendiera la declaración para que el líder 'popular' acudiera presencialmente a Catarroja, algo a lo que la magistrada no ha accedido.

Seguidamente, ha comenzado la declaración de Feijóo en la que ha manifestado cierta "inquietud" con que no se llame a otras autoridades a la causa. Preguntado por si Mazón le estuvo informando en "tiempo real" desde el mismo 29 de octubre, tal y como manifestó inicialmente, ha comentado que él acudió el jueves al Cecopi y realizó unas manifestaciones a los medios de comunicación.

Ha aclarado que hay un "error" cuando dijo que el día de la dana estuvo informando en "tiempo real" por Mazón porque no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles --días posteriores--. Ha señalado que el día de la riada no recibió ninguna información de Mazón. Ni la recibió ni la pidió porque todos los responsables del Gobierno central no hicieron ninguna valoración al respecto en el Congreso que le permitiera a él alertarse de lo que estaba pasando.

Ha señalado que él tuvo información de la dana pasadas las 20 horas. Ha indicado que le preocupaba lo que podía estar pasando en Valencia, tras escuchar alguna información, y se puso en contacto con Mazón. También lo hizo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el presidente andaluz, Juanma Moreno, "los tres presidentes que podían sufrir las consecuencias de la riada".

