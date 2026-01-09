Mi cuenta

Sociedad

Bolaños asegura que la Santa Sede "anunciará oficialmente" la visita del Papa a España

Ep
09/01/2026 10:36
El papa León XIV
El papa León XIV
EFE
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la Santa Sede "anunciará oficialmente" la visita del Papa León XIV a España. "Hay conversaciones avanzadas", ha afirmado.

Así lo ha expresado este viernes el ministro Félix Bolaños en una entrevista concedida en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, al ser preguntado sobre si el Pontífice viajará finalmente a España.

El papa León XIV procede a cerrar la Puerta Santa del Vaticano, este martes, durante la clausura del Jubileo

León XIV encara un tiempo nuevo y propio tras el Jubileo de Francisco

Más información

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha detallado que "precisamente en estos días" el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el obispo y cardenal de Madrid, José Cobo; y el obispo y cardenal de Barcelona, Juan José Omella; "están en el Vaticano".

"Tendrá que ser el Vaticano, por supuesto, el que dé noticia oficial de ese viaje, en qué términos, a qué ciudades, en qué fechas. Pero bueno, ese asunto está avanzando", ha manifestado el ministro encargado de gestionar las relaciones del Estado con la Iglesia católica y otras confesiones religiosas.

