Las carreteras españolas registran un total de 1.119 fallecidos en el año 2025

Los servicios de emergencias atienden una incidencia en una vía de Navarra en diciembre del pasado año Ep

Un total de 1.119 personas fallecieron en 1.028 siniestros mortales registrados en las carreteras en 2025, 35 víctimas mortales menos que en el mismo período de 2024, lo que convierte el pasado año en el segundo con menor cifra de muertes en la carretera desde 1960.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio este jueves cuenta del balance provisional de accidentalidad vial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que acaba de terminar y que contabiliza las víctimas registradas en las 24 horas siguientes a los siniestros.

Solo 2019 registró un menor número de fallecidos en las carreteras, además de 2020 y 2021, años que no se tienen en cuenta las cifras por estar distorsionadas por la pandemia.

En total se registraron 1.028 siniestros mortales (14 menos que en 2024), de los que 75 se saldaron con múltiples fallecidos. Además, 4.936 personas sufrieron heridas que requirieron hospitalización.

Las cifras se producen en un contexto de incremento del 3,39% de los desplazamientos de largo recorrido hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, récord absoluto. La tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos cae a 2,1, el valor más bajo de toda la serie.

‘Días blancos’

El pasado año se contabilizaron 36 ‘días blancos’ frente a los 28 días sin ninguna víctima mortal de 2024, un dato que, según el ministro, refleja una tendencia positiva en la reducción de la siniestralidad vial.

Pese a ello, insistió en que 1.119 fallecidos “siguen siendo demasiados, un precio desmesurado para la sociedad española” y reiteró un “enérgico llamamiento” a los grupos parlamentarios para que aprueben “sin más dilaciones inexplicables” la proposición de ley que reduce la tasa de alcohol al volante, que se encuentra bloqueada en el Congreso.

Los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales (451 fallecidos), y son los motoristas el colectivo más perjudicado, con 304, 5 más que un año antes. De ellos, 72 fallecieron en autopista y autovía, un 11% menos que en 2024, mientras que en vías convencionales murieron 232, lo que supone un incremento del 6%.

El ministro pidió a los motoristas que extremen su responsabilidad y prudencia a la hora de ponerse en carretera. “Ningún apasionamiento merece pagar tan alto precio”, advirtió.

En cuanto a los peatones, fallecieron 103, con una leve reducción del 4%: 39 de ellos fueron atropellados en autopistas o autovías y 64 en carreteras convencionales.

La salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro con mayor número de víctimas (481), un 43% del total, en tanto que las colisiones frontales concentran el 21% de los fallecidos, un 5% menos. Los turismos siguen siendo el medio de desplazamiento con mayor número de fallecidos (531) aunque disminuyó respecto a 2024.

También se registró un descenso de los muertos en furgoneta, con 55 víctimas. 22 menos que un año antes. Del total de víctimas, 165 no utilizaban accesorios de seguridad en el momento del siniestro.

Uno de cada cuatro fallecidos en turismo y furgoneta no llevaban cinturón de seguridad. En el caso de los motoristas, 6 de los fallecidos no llevaba casco.

Respecto a la edad de los fallecidos, el grupo de más de 65 años es el que registra más víctimas, el 21 % del total.

Por comunidades

En cuanto a la localización de los siniestros, Andalucía y Cataluña registran las mayores cifras de víctimas, con un 20 y un 13 % del total, respectivamente.

En el extremo opuesto se sitúan La Rioja y Cantabria. Los mayores incrementos se registran en Navarra, con 15 fallecidos más que en 2024, y Canarias, con 14 más. Se han reducido más en Castilla y León (-19) y en Murcia y la Comunidad Valenciana (-16 en ambos casos).

Operación Navidad

Respecto a la operación especial de tráfico de la Navidad, entre las 15.00 horas del día 22 de diciembre de 2024 y la medianoche del 6 de enero, Día de Reyes, se registraron 35 siniestros mortales, un 24% menos que en las fiestas navideñas de un año antes. En esos siniestros fallecieron 39 personas, lo que supone una reducción del 20% respecto al mismo período del año anterior.

Las autopistas y autovías, con siete fallecidos, registraron una disminución de seis víctimas mortales, mientras que en el resto de vías interurbanas fallecieron 32 personas, cuatro menos que en las navidades del año anterior.

La mayor parte de los fallecidos viajaban en turismo (un 41% del total), una disminución del 24% respecto al mismo período de 2024 y es el mínimo histórico de la serie analizada.

Los usuarios vulnerables concentran el 36% de las muertes (un 22% menos): nueve de las 14 víctimas viajaban en moto, una más que un año antes, en contraste con los peatones que disminuyen.