Sociedad

Fallece a los 24 años el actor gallego Siro Ouro, conocido por su papel en 'La Mesías'

El joven llevaba años luchando contra una dura enfermedad

Ep
08/01/2026 12:58
Siro Ouro, hijo del actor Dani Ouro
Siro Ouro, hijo del actor Dani Ouro
Instagram
El actor gallego Siro Ouro, conocido artísticamente como 'Gold Sirope', falleció el pasado 1 de enero a los 24 años de edad, según ha confirmado su padre, Dani Ouro, en redes sociales.

Tal como ha indicado el progenitor, el artista llevaba años "luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió".

En un emotivo mensaje, el padre del fallecido actor explica que en Nochevieja el joven se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación diciéndole 'Te quiero', muriendo esa misma madrugada "sin sufrir". "Descansa en paz mi niño. Ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre", sentencia su padre.

También la compañía de teatro La Tristura, a la que perteneció el actor, ha contado la dura noticia en sus redes sociales, destacando a Ouro como "un ser increíble" y recordando que los últimos años han sido "difíciles" para él.

Nacido en Ferrol, Siro Ouro formó parte de películas como 'Somos Reyes' o de la serie creada por Los Javis 'La Mesías', entre otros proyectos. También desarrolló en los últimos años su faceta de músico y compositor.

