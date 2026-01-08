Argüello, Bolaños y Díaz Sariego, este jueves, en la firma del acuerdo entre el Ejecutivo y los obispos Daniel González (Efe)

El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos acordaron este jueves crear una nueva vía de reparación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial, las cuales se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños; el presidente de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmaron el acuerdo en el madrileño Palacio de Parcent, una de las sedes del Ministerio.

En 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

Sin embargo, muchas víctimas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia, ante lo que el Gobierno propuso crear un sistema mixto. Este mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Priva y persona solicitante), la propuesta será definitiva y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Si no hubiera conformidad, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime.

Si persistiera la disconformidad será a la Unidad de Víctimas del Defensor adoptar la resolución.

La CEE destaca que se trata de una vía “temporal” para ñas causas que no tuvieran o no tengan ta recorrido judicial

Argüello destacó que para la firma del acuerdo el Gobierno se comprometió a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.

La Iglesia indicó que el Gobierno aceptó que las reparaciones económicas estén exentas del IRPF.

Los obispos subrayaron que el sistema no está basado en la imposición de una obligación jurídica sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Asimismo, destacaron que es una vía “temporal”, con una duración de un año (prorrogable por otro más), y solo disponible para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial.

Para Justicia es un acuerdo “histórico”. El ministro se mostró dispuesto a extender el mecanismo todo lo necesario y aseguró que el acuerdo salda una “deuda histórica y moral” tras décadas de “silencio y dolor”.

“Podemos decir que la democracia cumple con las víctimas”, aseveró Bolaños, que prometió que el Estado “no abonará un céntimo” de las indemnizaciones.